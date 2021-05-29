Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон

Эдинбург, 29 мая. Герцоги Кембриджские приехали в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где впервые встретились 20 лет назад.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили альма-матер в рамках королевского тура по Шотландии. Они попали под проливной дождь, но даже плохая погода не испортила им настроение. Супруги встретились со студентами, которые изучают те же дисциплины, что и они когда-то. Герцоги Кембриджские последовали давней традиции и посадили дерево на территории университета.

В этом году сын принца Чарльза вместе с супругой отметил десятую годовщину свадьбы. Они познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсе. С самого начала их отношения складывались не очень удачно: пара ссорилась и даже расставалась.

Однако принц Уильям вскоре осознал, что для него нет более подходящей девушки, чем Кейт. Он попросил Миддлтон стать его супругой осенью 2010 года, надев на палец избранницы кольцо принцессы Дианы. Год спустя в Вестминстерском аббатстве состоялась пышная свадебная церемония.