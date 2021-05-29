Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием

, 29 мая. "Зенит" поздравил одного из самых известных игроков клуба — Андрея Аршавина с юбилейной датой.

Пост, посвященный 40-летию Андрея Аршавина, был опубликован пресс-службой "Зенита" в Instagram-аккаунте. Представители клуба из Северной столицы поздравили юбиляра, разместив фото с матча между "Ливерпулем" и "Арсеналом", в котором полузащитник забил четыре мяча.

"Андрею Аршавину — 40. С днем рождения, легенда", — говорится в сообщении пресс-службы "сине-бело-голубых".

Кроме того, в Twitter-аккаунте "Зенит" вспомнил 20 лучших голов Аршавина. Стоит отметить, что в настоящее время полузащитник, выступавший за "сине-бело-голубых" с 1999 по 2008 год и с 2012 по 2015 год, занимает в петербургском клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

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