В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии

Москва, 29 мая. Локальные санкции США в отношении Белоруссии болезненны, однако не критичны для республики, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш.

Ущерб от американских ограничений возможен из-за экспортно ориентированной экономики Белоруссии. В связи с этим любые препятствия на пути реализации возможностей всегда ощущаемы, объяснил в беседе с РИА Новости эксперт. На продолжительности мер могут сказаться итоги саммита президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена. Встреча политиков пройдет 16 июня в Женеве.

«Что ответить — в рамках российско-белорусского союза инструментов более чем достаточно», — отметил Коктыш.

Ранее США заявили о планах возобновить действие санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Также власти готовят ограничения против первых лиц республики.