Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Москва, 29 мая. Голливудский актер Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщают СМИ.

Председатель политического объединения Сергей Миронов и сопредседатель Захар Прилепин вручили Сигалу партийный билет.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал предложил законопроект о наказании россиян за экологические преступления. Инициатива актера может стать одним из ключевых проектов партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах в Госдуму.