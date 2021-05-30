Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту

Сейчас со многими детскими проблемами можно обратиться к психологу, который поможет понять родителям, что происходит с их ребенком. К детскому психологу нужно идти, когда вы понимаете, что сами не в состоянии помочь ребенку справиться с проблемами, которые у него появились.

В преддверии Международного дня защиты детей ФАН поговорил с детским и семейным психологом Натальей Наумовой. Она рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят к ней на прием.

«Обращений очень много, и все запросы разные. Это страхи, сложности во взаимоотношениях в детском коллективе и с педагогами, ревность внутри семьи, чувство несправедливости. Кроме того, много обращений связано с поведенческими трудностями, с тем, что дети не усваивают школьную программу, с задержками психоречевого развития. Причины обращений могут быть разными, но в итоге мы работаем и все указывает на то, что сложности во взаимоотношениях с родителями — самый основной запрос», — объяснила психолог.

Проблема в современных семьях заключается в том, что ребенок и родители не до конца понимают друг друга, объясняет Наталья Наумова. Из-за этого сложно выстроить доверительные отношения. Порой взрослым кажется, что в семье нет никаких проблем, но ребенок все время чего-то боится, при этом у него плохо складываются отношения с педагогами и друзьями.

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Разбираясь в различных проблемах клиентов, психолог отметила, что зачастую источником недопонимания являются именно обиды на родителей.

«Сейчас основная проблема в воспитании детей заключается в том, что их воспитывают взрослые, которых воспитывали по советской системе. Наши бабушки и дедушки никогда психологов не посещали и воспитывали детей так, как их самих когда-то воспитывали. Где-то ругали, наказывали и били. Современные родители изучают психологию, стараются подходить более ответственно к таким вопросам. С одной стороны, это хорошо, но с другой — им приходится, по сути, выстраивать новую модель воспитания», — рассказала собеседница агентства.

То есть сейчас взрослые воспитывают детей по двум системам сразу — советской и новой, более лояльной, и в какой-то момент они срываются. Причиной срыва служат куча собственных нерешенных психологических проблем.

«В этом случае мы видим, что ребенка воспитывают без четких границ. Родители не ограничивают ребенка, не выстраивают правила, а позволяют делать абсолютно все. Ребенок этим пользуется и начинает вести себя неуважительно по отношению ко взрослым, захватывая власть в доме. Родителям необходимо четко очертить ребенку границы дозволенного. Именно с помощью этого формируются лобные структуры головного мозга, которые отвечают за самоконтроль», — пояснила психолог.

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Наталья Наумова подчеркнула, что по отношению к ребенку, с одной стороны, должно быть уважение, а с другой — четкое обозначение правил поведения.

Ранее психолог рассказала, как без волнений отпустить ребенка учиться в другой город и как подготовить его к самостоятельной жизни.