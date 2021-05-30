Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 03:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
02:30
Армия
Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов
02:24
Происшествия
Египетский суд 20 июня определит размер компенсации контейнеровозу Ever Given
02:24
Общество
Трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Блант и Джонсоном появился в Сети
02:20
Спорт
Полузащитник «Челси» Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов
02:20
Политика
Вашингтон и Брюссель подтвердили свою «решительность» по отношению к Москве
02:18
Общество
Amazon приобрела киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов
02:11
Общество
Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры
02:00
Общество
Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
01:51
Общество
Прямой эфир украинского телеканала «нарушила» женщина топлесс
01:47
Общество
Работникам детских домов РФ позволят присматривать за сиротами в больницах
01:33
Общество
Ряд советов могут помочь в приучении кошки и собаки к совместному проживанию
01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
Все новости
30 мая 03:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
02:30
Армия
Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов
02:24
Происшествия
Египетский суд 20 июня определит размер компенсации контейнеровозу Ever Given
02:24
Общество
Трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Блант и Джонсоном появился в Сети
02:20
Спорт
Полузащитник «Челси» Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов
02:20
Политика
Вашингтон и Брюссель подтвердили свою «решительность» по отношению к Москве
02:18
Общество
Amazon приобрела киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов
02:11
Общество
Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры
02:00
Общество
Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
01:51
Общество
Прямой эфир украинского телеканала «нарушила» женщина топлесс
01:47
Общество
Работникам детских домов РФ позволят присматривать за сиротами в больницах
01:33
Общество
Ряд советов могут помочь в приучении кошки и собаки к совместному проживанию
01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
Все новости

Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту

Общество
Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
freepik.com  /  Designed by Freepik

Сейчас со многими детскими проблемами можно обратиться к психологу, который поможет понять родителям, что происходит с их ребенком. К детскому психологу нужно идти, когда вы понимаете, что сами не в состоянии помочь ребенку справиться с проблемами, которые у него появились.

В преддверии Международного дня защиты детей ФАН поговорил с детским и семейным психологом Натальей Наумовой. Она рассказала, с какими проблемами чаще всего приходят к ней на прием.

«Обращений очень много, и все запросы разные. Это страхи, сложности во взаимоотношениях в детском коллективе и с педагогами, ревность внутри семьи, чувство несправедливости. Кроме того, много обращений связано с поведенческими трудностями, с тем, что дети не усваивают школьную программу, с задержками психоречевого развития. Причины обращений могут быть разными, но в итоге мы работаем и все указывает на то, что сложности во взаимоотношениях с родителями — самый основной запрос», — объяснила психолог.

Проблема в современных семьях заключается в том, что ребенок и родители не до конца понимают друг друга, объясняет Наталья Наумова. Из-за этого сложно выстроить доверительные отношения. Порой взрослым кажется, что в семье нет никаких проблем, но ребенок все время чего-то боится, при этом у него плохо складываются отношения с педагогами и друзьями.

Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
freepik.com  / Designed by Freepik

Разбираясь в различных проблемах клиентов, психолог отметила, что зачастую источником недопонимания являются именно обиды на родителей.

«Сейчас основная проблема в воспитании детей заключается в том, что их воспитывают взрослые, которых воспитывали по советской системе. Наши бабушки и дедушки никогда психологов не посещали и воспитывали детей так, как их самих когда-то воспитывали. Где-то ругали, наказывали и били. Современные родители изучают психологию, стараются подходить более ответственно к таким вопросам. С одной стороны, это хорошо, но с другой — им приходится, по сути, выстраивать новую модель воспитания», — рассказала собеседница агентства.

То есть сейчас взрослые воспитывают детей по двум системам сразу — советской и новой, более лояльной, и в какой-то момент они срываются. Причиной срыва служат куча собственных нерешенных психологических проблем.

«В этом случае мы видим, что ребенка воспитывают без четких границ. Родители не ограничивают ребенка, не выстраивают правила, а позволяют делать абсолютно все. Ребенок этим пользуется и начинает вести себя неуважительно по отношению ко взрослым, захватывая власть в доме. Родителям необходимо четко очертить ребенку границы дозволенного. Именно с помощью этого формируются лобные структуры головного мозга, которые отвечают за самоконтроль», — пояснила психолог.

Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
pixabay.com  / 

Наталья Наумова подчеркнула, что по отношению к ребенку, с одной стороны, должно быть уважение, а с другой — четкое обозначение правил поведения.  

Ранее психолог рассказала, как без волнений отпустить ребенка учиться в другой город и как подготовить его к самостоятельной жизни.

Вернуться назад

дети семейные ценности детский психолог
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 146706 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 109589 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 81119 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 75377 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 72283 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Общество / Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
Рейтинг@Mail.ru