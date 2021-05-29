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29 мая 16:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве
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Украинец вживил себе под кожу восемь американских чипов

ФАН-ТВ
Украинец вживил себе под кожу восемь американских чипов

Будущее, которое нам пророчит научная фантастика, кажется, гораздо ближе, чем мы думаем.

Киевлянин Павел Клец уже упростил свою жизнь при помощи вживленных чипов. Он «подсел» на импланты всего два года назад, но уже получил право называться самым чипированным жителем Украины, установив себе под кожу восемь микросхем.

«Первый был в 2019 году. <…> Я его использовал для открытия электронных звонков: домофон, потом отказался от каких-то пропусков. Везде, где была возможность использовать электронные пропуски, я сразу старался добавить их в чип», — рассказал мужчина.

Все импланты многофункциональны и при необходимости способны заменить друг друга. Павел приобрел их в США, стоимость каждого чипа составила примерно 100 долларов. Чтобы избежать проблем в будущем, киевлянин консультировался со знакомым ортопедом-травматологом перед установкой микросхем под кожу.

«Когда у меня появился чип для оплаты, я долго очень к этому шел, очень долго искал варианты, как это возможно в нашей стране сделать. Что меня больше всего удивило — это реакция кассиров в супермаркетах. Они смотрят, говорят: «А, у вас чип, окей, оплата чипом», — добавил киевлянин.

Благодаря своему превращению в киборга, Павел Клец попал в книгу рекордов своей страны. Остановится ли он на этом или нас ждут новости о мировом рекорде украинца — покажет только время.

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киев украина технологии прогресс чипирование
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