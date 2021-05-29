Украинец вживил себе под кожу восемь американских чипов

Будущее, которое нам пророчит научная фантастика, кажется, гораздо ближе, чем мы думаем.

Киевлянин Павел Клец уже упростил свою жизнь при помощи вживленных чипов. Он «подсел» на импланты всего два года назад, но уже получил право называться самым чипированным жителем Украины, установив себе под кожу восемь микросхем.

«Первый был в 2019 году. <…> Я его использовал для открытия электронных звонков: домофон, потом отказался от каких-то пропусков. Везде, где была возможность использовать электронные пропуски, я сразу старался добавить их в чип», — рассказал мужчина.

Все импланты многофункциональны и при необходимости способны заменить друг друга. Павел приобрел их в США, стоимость каждого чипа составила примерно 100 долларов. Чтобы избежать проблем в будущем, киевлянин консультировался со знакомым ортопедом-травматологом перед установкой микросхем под кожу.

«Когда у меня появился чип для оплаты, я долго очень к этому шел, очень долго искал варианты, как это возможно в нашей стране сделать. Что меня больше всего удивило — это реакция кассиров в супермаркетах. Они смотрят, говорят: «А, у вас чип, окей, оплата чипом», — добавил киевлянин.

Благодаря своему превращению в киборга, Павел Клец попал в книгу рекордов своей страны. Остановится ли он на этом или нас ждут новости о мировом рекорде украинца — покажет только время.