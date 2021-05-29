Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи

Сочи, 29 мая. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко продолжат общение в неформальной обстановке 29 мая.

Лукашенко прибыл в Сочи 28 мая на переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсудили актуальную повестку дня и развитие двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось ранее, Путин предложил белорусскому коллеге воспользоваться моментом, пока он находится на побережье Черного моря, и искупаться. В связи с этим, не исключено, что Путин и Лукашенко продолжат общение в неформальной обстановке на побережье.