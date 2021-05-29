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29 мая 14:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:55
Происшествия
Жители Новгородской области ответили в суде за насилие из мести над полицейским
14:54
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
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Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
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Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
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Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года

  /   Обновлено: 29 мая 2021 14:24
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
pixabay.com/ru

Москва, 29 мая. Оптимистичный прогноз относительно будущего биткоина сделал финансист Currency.com Михаил Кархалев.

Аналитик уверен, что заявления китайских властей, которые и послужили началом падения крипторынка, окажут лишь временный эффект. В материале РБК он отмечает, что правительство не приняло конкретных мер для давления на криптовалюты. Случившийся обвал объясняется простой паникой, возникшей из-за новостей из КНР и высказываний главы Tesla Илона Маска.

«Я по-прежнему придерживаюсь сценария, что биткоин до конца года достигнет 80–85 тыс. долларов. Текущее падение, как мне кажется, только разгонит цену, как это было после мартовского обвала 2020 года», — выразил уверенность Кархалев.

Финансист также полагает, что основными покупателями в период падения криптовалюты стали крупные игроки и инвестиционные фонды. Объем их торговли настолько большой, что они могут целенаправленно повлиять на курс актива. Таких игроков называют «китами».

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Все новости / Экономика / Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
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