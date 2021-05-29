Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года

Москва, 29 мая. Оптимистичный прогноз относительно будущего биткоина сделал финансист Currency.com Михаил Кархалев.

Аналитик уверен, что заявления китайских властей, которые и послужили началом падения крипторынка, окажут лишь временный эффект. В материале РБК он отмечает, что правительство не приняло конкретных мер для давления на криптовалюты. Случившийся обвал объясняется простой паникой, возникшей из-за новостей из КНР и высказываний главы Tesla Илона Маска.

«Я по-прежнему придерживаюсь сценария, что биткоин до конца года достигнет 80–85 тыс. долларов. Текущее падение, как мне кажется, только разгонит цену, как это было после мартовского обвала 2020 года», — выразил уверенность Кархалев.

Финансист также полагает, что основными покупателями в период падения криптовалюты стали крупные игроки и инвестиционные фонды. Объем их торговли настолько большой, что они могут целенаправленно повлиять на курс актива. Таких игроков называют «китами».