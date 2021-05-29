Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии

Нью-Дели, 29 мая. Самолет рейсом Нью-Дели — Ньюарк экстренно вернули в аэропорт отправления после обнаружения летучей мыши на борту.

Инцидент произошел 27 мая на борту лайнера авиакомпании Air India. Пассажиры судна уже полчаса находились в воздухе, когда заметили в салоне самолета экзотическое животное.

Экипаж самолета доложил о необычном «пассажире» в диспетчерскую службу. В результате было принято решение о возвращении судна в индийский аэропорт. Как сообщает местное управление гражданской авиации, посадка прошла благополучно, пассажиров авиалайнера пересадили в другой самолет и вскоре отправили в США.

Накануне ФАН сообщил об экстренной посадке Boeing 777 в Москве. Экипаж самолета принял решение о снижении после срабатывания датчика давления в стойке шасси.