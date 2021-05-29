Почему правозащитники требуют от Google не сотрудничать с властями Саудовской Аравии

Представители 38 компаний по защите прав человека и неприкосновенности частной жизни опубликовали совместное обращение к Google с требованием отказаться от создания «облачного региона» в Саудовской Аравии. По их мнению, ограничение сотрудничества должно сохраняться до тех пор, пока Эр-Рияд не определит дальнейшие шаги, способствующие соблюдению свободы слова и личностных прав.

Какую выгоду саудовские власти получат от сотрудничества с американской транснациональной корпорацией и чем именно недовольны правозащитники — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Saudi Arabia: Google Should Halt "Cloud Region" || Via Human Rights Watch https://t.co/NSn5qLewcT — SafetyPin-Daily (@SafetyPinDaily) May 26, 2021

Поводом для призыва о прекращении сотрудничества стало заключенное ранее соглашение о включении королевства в глобальную сеть регионов, использующих облачные платформы, заключенное между Google и Saudi Aramco Development Company — дочерним предприятием саудовской национальной нефтяной компании АРАМКО, основным акционером которого является правительство.

Обоюдная выгода двух крупных компаний вполне очевидна. Использование облачных хранилищ значительно упрощает и ускоряет обмен данными, повышая эффективность работы организаций в стране. Предложение Google включало предоставление им новых возможностей и услуг, в том числе использование искусственного интеллекта, аналитических сервисов, систем управления данными и информационной безопасности.

Доход американской корпорации с учетом возрастающего в странах Персидского залива спроса на «облачные» сервисы, по оценке специалистов, к 2030 году составит около 10 млрд долларов.

Google сотрудничает с нефтяным гигантом Saudi Aramco в целях получить доступ к облачному рынку Саудовской Аравии в $10 млрдhttps://t.co/LO9GUm5zk8 pic.twitter.com/w5WRvGikoz — Finversia.ru (@finversia) December 25, 2020

Однако, владея одним из крупнейших облачных хранилищ данных, платформа Google ранее публиковала официальные запросы правительств на доступ информации о деятельности клиентов компании, которые сейчас вызвали опасения и резкий протест со стороны правозащитников.

Рискованные возможности

По мнению правозащитных организаций, жесткие ограничения в области свободы слова и грубые нарушения человеческих прав в Саудовской Аравии ставят под угрозу конфиденциальность личных данных пользователей.

«Саудовские власти неоднократно показывали, что не имеют никакого отношения к соблюдению прав на неприкосновенность частной жизни своих граждан, и пойдут на многое, чтобы получить их личные данные, невзирая на запреты или последствия», — сказал заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку Майкл Пейдж.

Ранее правозащитники уже просили Google прояснить полномочия и надежность сотрудников, которые будут иметь доступ к данным пользователей в Саудовской Аравии. Их также интересовала реакция на возможные запросы саудовских властей, соответствующие местному законодательству, но противоречащие международным стандартам в области соблюдения прав человека.

В ответ компания Google подтвердила свою приверженность международным нормам и заявила, что приняла меры для решения выявленных вопросов, воздержавшись от подробностей.

Следует отметить, что опасения правозащитных организаций касательно Саудовской Аравии вполне оправданы. Королевство часто становится фигурантом скандалов, связанных с притеснениями инакомыслящих и негуманным отношением. Поэтому, имея доступ к личным данным пользователей, органы по надзору за правопорядком ожидаемо будут пытаться выявить «неблагонадежных» граждан и предать их суду.

Цена свободы слова

Наиболее резонансным делом последних лет стало убийство журналиста Джамаля Хашогги, который был известен своей критикой в адрес правящего руководства королевства. Он сотрудничал со многими ближневосточными изданиями, однако позже переехал в США и получил статус резидента, став колумнистом The Washington Post.

Федеральное агентство новостей /

Руководство Саудовской Аравии предпринимало попытки вернуть его в страну, однако журналист отказывался по вполне понятным опасениям за свою свободу. В октябре 2018 года он был убит на территории саудовского консульства, куда вынужденно обратился для получения документов о разводе, при этом саудиты активно препятствовали проведению расследования.

США обвиняло в причастности к происшествию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, опубликовав впоследствии подробности расследования.

Федеральное агентство новостей /

Положение мигрантов

Протест правозащитных организаций в регионе также вызывают особенности трудового кодекса страны касательно рабочих-мигрантов. Действующая «система кафала» ставит их в практически полную зависимость от работодателей, которые зачастую злоупотребляют своими полномочиями, забирают документы приезжих и не выплачивают им заработную плату. Несмотря на обещания правительства внести серьезные поправки в трудовую систему, прозвучавшие в ноябре прошлого года, до сих пор реальных шагов предпринято не было.

Федеральное агентство новостей /

Ограничение прав женщин

Еще одной частой причиной возмущений правозащитников является плачевное положение женщин в саудовском обществе. С точки зрения международного права, ограничения, накладываемые требованиями шариата, практически лишают женщин свободы выбора и зачастую становятся причиной жестокости.

В СМИ и социальных сетях регулярно появляются сообщения о преступлениях в отношении женщин на территории королевства, исполнители которых в дальнейшем не несут за них никакого наказания. Например, в начале мая судебная власть страны не привлекла к ответственности мужчину, убившего родную сестру за то, что она вела блок в сети TikTok без хиджаба.

Justice for Hadil Saudi Girl Allegedly Killed by Brother for Showing Face on TikTok https://t.co/TGGrkQL3Z8 — Krishnakali Sinha (@sinhak) May 19, 2021

Родственники убитой впоследствии удалили все записи в ее аккаунте, заменив их материалами религиозного содержания.

Аналогичные случаи происходят довольно часто — за «непристойное», с точки зрения местных традиций поведение, женщины регулярно становятся жертвами покушений и изнасилований.

Нельзя сказать, что руководство страны не предпринимает никаких шагов для исправления ситуации. Наследный принц Мухаммад бин Салман постепенно проводит реформы в данной сфере, которые призваны укрепить положение женщин в стране.

Федеральное агентство новостей /

За последние годы женщинам были предоставлены определенные политические права, им разрешено появляться в общественных местах без сопровождения супруга или родственника-мужчины, водить автомобили и посещать спортивные состязания.

Но несмотря на это, ожидать серьезных изменений в области защиты прав человека в Саудовской Аравии пока не приходится. Хотя бы потому, что прогрессу во многом мешает религиозность и приверженность традициям самого населения. Не говоря уже о руководстве страны, для которого это скорее вынужденная необходимость для нормального сосуществования на международной арене. Так что вполне объяснимо беспокойство правозащитников, для которых соглашение Google и АРАМКО выглядит как очередная угроза свободе слова.