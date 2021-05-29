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29 мая 14:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:55
Происшествия
Жители Новгородской области ответили в суде за насилие из мести над полицейским
14:54
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
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Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии

  /   Обновлено: 29 мая 2021 14:21
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
pixabay.com

Новосибирск, 29 мая. Медики борются за жизнь 19-летнего юноши из Новосибирской области, который получил тяжелое ранение при задержании.

Сотрудники ГИБДД в ходе погони остановили автомобиль с молодыми людьми. Во время задержания был ранен один из пассажиров салона. Он оказал активное сопротивление стражам порядка. Во время борьбы произошел случайный выстрел. Пуля попала в голову молодого человека. Он был срочно госпитализирован.

Тем временем сотрудники регионального главка МВД проводят проверку по факту применения оружия сотрудником ГИБДД, сообщал ФАН. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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стрелок дпс ранен
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Все новости / Происшествия / Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
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