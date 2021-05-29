Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии

Новосибирск, 29 мая. Медики борются за жизнь 19-летнего юноши из Новосибирской области, который получил тяжелое ранение при задержании.

Сотрудники ГИБДД в ходе погони остановили автомобиль с молодыми людьми. Во время задержания был ранен один из пассажиров салона. Он оказал активное сопротивление стражам порядка. Во время борьбы произошел случайный выстрел. Пуля попала в голову молодого человека. Он был срочно госпитализирован.

Тем временем сотрудники регионального главка МВД проводят проверку по факту применения оружия сотрудником ГИБДД, сообщал ФАН. По ее итогам будет принято процессуальное решение.