Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии

Москва, 29 мая. Несколько самолетов российских авиакомпаний совершили рейсы, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники.

Причины, по которым это произошло, не уточняются. Названия перевозчиков также не указывались. Источник одной из авиакомпаний подтвердил, что несколько рейсов были совершены в обход Белоруссии.

Прием и отправление рейсов, проходящих через воздушное пространство Белоруссии, ранее запретили власти Литвы. Это связано с санкциями Евросоюза, которые ЕС ввел из-за инцидента с экстренной посадкой ирландского воздушного судна в Минске. Источник Федерального агентства новостей не смог ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Сведениями о ситуации с облетом Белоруссии собеседник ФАН не располагает.

Белоруссия намерена запросить у Швейцарии правовую помощь по делу об ирландском воздушном судне Ryanair. В Минске выразили надежду на содействие в расследовании о ложном минировании самолета.