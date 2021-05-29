Байден преклонил колено на встрече с военными США

Вашингтон, 29 мая. Президент США Джозеф Байден опустился на колено во время встречи с американскими военными. Видео момента уже распространилось в социальных сетях.

Исходя из обнародованных кадров, можно предположить, что демократ прибыл с рабочим визитом на некое мероприятие. Вокруг него присутствуют военнослужащие, а на фоне видна специализированная техника.

Завершить встречу было предложено совместной фотографией, ради которой Байден преклонил колено, несмотря на наличие стула рядом с ним. Им политик мог бы воспользоваться, если бы не хотел загораживать людей за собой на снимке.

Ранее американский лидер вновь оговорился во время речи о Китае. По его словам, Пекин полагает, что может «обладать США до 3035 года». Вскоре СМИ предположили, что Байден имел в виду 2025 год, однако администрация демократа пока не прояснила инцидент.