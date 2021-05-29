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29 мая 14:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:55
Происшествия
Жители Новгородской области ответили в суде за насилие из мести над полицейским
14:54
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
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14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
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Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне

Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
flickr.com  /  spoilt.exile

Москва, 29 мая. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей города Можайска по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронений. Как стало известно ФАН, обвиняемые в совершении преступления полностью не признали своей вины.

Правоохранительные органы выяснили, что 9 мая 2021 года двое жителей Можайска отмечали День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В вечернее время они пришли к Вечному огню, расположенному на территории города, и выложили на поверхность мемориала еду и спиртные напитки. Кроме того, в ходе злоупотребления алкоголем один из обвиняемых закурил сигарету и сбрасывал отходы табачного производства на памятную плиту.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Уголовное дело направлено в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Все действия злоумышленников зафиксировала камера наружного наблюдения. Это помогло стражам порядка в кратчайшие сроки задержать подозреваемых. На допросах они не стали отрицать полностью свою вину.

«Мужчины, по их словам, хотели просто согреться возле огня, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Как утверждают обвиняемые, они не хотели осквернять памятник воинам и жертвам Великой Отечественной войны.  По их словам, 9 мая утром они начали отмечать праздник. К вечеру изрядно «поднакачались» спиртными напитками. Потом взяли еще пива и пошли к Вечному огню, чтобы было не совсем холодно находиться на улице».

На время следствия фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до пяти лет лишения свободы.

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вандализм 9 мая вечный огонь
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