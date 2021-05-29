Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне

Москва, 29 мая. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей города Можайска по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронений. Как стало известно ФАН, обвиняемые в совершении преступления полностью не признали своей вины.

Правоохранительные органы выяснили, что 9 мая 2021 года двое жителей Можайска отмечали День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В вечернее время они пришли к Вечному огню, расположенному на территории города, и выложили на поверхность мемориала еду и спиртные напитки. Кроме того, в ходе злоупотребления алкоголем один из обвиняемых закурил сигарету и сбрасывал отходы табачного производства на памятную плиту.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Уголовное дело направлено в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Все действия злоумышленников зафиксировала камера наружного наблюдения. Это помогло стражам порядка в кратчайшие сроки задержать подозреваемых. На допросах они не стали отрицать полностью свою вину.

«Мужчины, по их словам, хотели просто согреться возле огня, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Как утверждают обвиняемые, они не хотели осквернять памятник воинам и жертвам Великой Отечественной войны. По их словам, 9 мая утром они начали отмечать праздник. К вечеру изрядно «поднакачались» спиртными напитками. Потом взяли еще пива и пошли к Вечному огню, чтобы было не совсем холодно находиться на улице».

На время следствия фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до пяти лет лишения свободы.