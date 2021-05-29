Названы популярные у россиян фильмы и сериалы

Москва, 29 мая. Весной российские зрители чаще всего смотрели отечественные фильмы и сериалы. Популярностью пользовались проекты с актером Сергеем Буруновым.

Лидерами по просмотрам оказались комедии «Родные» и «Пара из будущего». Россияне также с удовольствтем смотрели сказку «Последний богатырь: корень зла» и сериалы «Чикатило», «Нежность», «Вампиры средней полосы».

На цифровом сервисе Okko интересом у зрителей пользовалась мелодрама «Серебряные коньки», а на ivi — «Батя». Среди фильмов других жанров россияне выбирали блокбастер о спасателях «Огонь» и военную историю «Подольские курсанты».

Кадр из фильма «Подольские курсанты» /

В мае зрители смотрели советские фильмы о войне, а также новую работу режиссера Леонида Пляскина «Зоя» о подвиге комсомолки Зои Космодемьянской, пишет ТАСС.

Ранее на YouTube появился дебютный трейлер фильма «Бендер: Начало», который является приквелом к лентам «12 стульев» и «Золотой теленок». Главную роль в картине режиссера Игоря Зайцева сыграл народный артист РФ Сергей Безруков.