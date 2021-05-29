Следствие будет настаивать на аресте инспектора, стрелявшего в юношу под Новосибирском

Новосибирск, 29 мая. Ходатайство о заключении под стражу инспектора ГИБДД, открывшего огонь по молодому человеку, будет подано на рассмотрение в суд.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте инспектора ГИБДД, открывшего стрельбу из табельного оружия по 19-летнему юноше, сообщает источник ФАН, знакомый с ситуацией. Сейчас с полицейским проводят следственные действия, также допрашивают свидетелей инцидента.

Стражи порядка попытались задержать водителя иномарки после автомобильной погони, однако за нарушителя вступился приятель. Молодой человек старался «отбить» друга у правоохранителей, и один из полицейских непроизвольно выстрелил в него из табельного пистолета. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, писал ФАН.