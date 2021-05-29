В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью



Сантьяго, 29 мая. В Чили зафиксирован первый случай мукормикоза — заражения черной плесенью у пациента с COVID-19. Об этом сообщил источник в одной из больниц страны.

Сообщается, что этот случай стал вторым случаем мукормикоза, зафиксированным в Латинской Америке. Первый пациент с таким диагнозом был зарегистрирован в Уругвае.

Врачи подчеркивают, что в обоих случаях заражение черной плесенью явилось сопутствующим заболеванием у пациентов с COVID-19, организм которых был ослаблен приемом стероидных препаратов.

При этом директор Центра диагностики и исследований инфекционных заболеваний чилийского университета Вальпараисо Родриго Крус, сообщил, что в стране было зафиксировано пять случаев заражения другими видами грибковых инфекций среди пациентов, проходящих лечение от COVID-19.

Вспышка мукормикоза наблюдается в Индии, где всего за неделю было зарегистрировано почти девять тысяч случаев заболевания. Это объясняется неудовлетворительными санитарными условиями в стране и общим состоянием медицины.

Медики уточняют, что хотя споры черной плесени распространены повсеместно, людям, не страдающим проблемами с иммунитетом они не страшны. К группе риска относят пациентов с онкологическими заболеваниями, людей, страдающих от ВИЧ/СПИД и других иммунных заболеваний.