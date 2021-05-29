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новостей
14:55
Происшествия
Жители Новгородской области ответили в суде за насилие из мести над полицейским
14:54
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
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Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
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Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
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Латинская Америка
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В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью

Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
Global Look Press  /  Custom Medical Stock Photo


Сантьяго, 29 мая. В Чили зафиксирован первый случай мукормикоза — заражения черной плесенью у пациента с COVID-19. Об этом сообщил источник в одной из больниц страны.

Сообщается, что этот случай стал вторым случаем мукормикоза, зафиксированным в Латинской Америке. Первый пациент с таким диагнозом был зарегистрирован в Уругвае.

Врачи подчеркивают, что в обоих случаях заражение черной плесенью явилось сопутствующим заболеванием у пациентов с COVID-19, организм которых был ослаблен приемом стероидных препаратов.

При этом директор Центра диагностики и исследований инфекционных заболеваний чилийского университета Вальпараисо Родриго Крус, сообщил, что в стране было зафиксировано пять случаев заражения другими видами грибковых инфекций среди пациентов, проходящих лечение от COVID-19.

Вспышка мукормикоза наблюдается в Индии, где всего за неделю было зарегистрировано почти девять тысяч случаев заболевания. Это объясняется неудовлетворительными санитарными условиями в стране и общим состоянием медицины.

Медики уточняют, что хотя споры черной плесени распространены повсеместно, людям, не страдающим проблемами с иммунитетом они не страшны. К группе риска относят пациентов с онкологическими заболеваниями, людей, страдающих от ВИЧ/СПИД и других иммунных заболеваний.

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чили плесень covid-19 мукормикоз
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