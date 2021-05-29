Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России

Москва, 29 мая. Кабул готов осуществлять закупку вооружения и военной техники у России. Об этом заявил посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад.

По его словам, афганские власти рассчитывают на углубление сотрудничества с Россией в оборонной сфере. Кабул надеется, что российская сторона рассмотрит возможность ремонта военной техники, которая стоит на вооружении афганской армии. Кроме того, Афганистан планирует начать закупки вооружения и военной техники у РФ .

Посол также добавил, что Кабул дорожит сотрудничеством с Москвой в военной сфере, отметив, что афганские военные и сотрудники министерства внутренних дел проходят подготовку в России.