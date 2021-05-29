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29 мая 14:56
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новостей
14:55
Происшествия
Жители Новгородской области ответили в суде за насилие из мести над полицейским
14:54
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
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Экономика
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Ольга Бузова пожаловалась на дорогостоящий ремонт квартиры из-за мраморной отделки

  /   Обновлено: 29 мая 2021 14:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на дорогостоящий ремонт квартиры из-за мраморной отделки
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 29 мая. Певица Ольга Бузова затеяла ремонт в своей элитной недвижимости, но не рассчитала финансовые возможности. По дизайнерскому проекту, в квартире звезды «Дома-2» будет много мрамора.

Поющая телеведущая в 2019 году стала обладательницей элитной квартиры в Москве. Недвижимость артистка приобрела за 120 миллионов рублей. Сразу же после покупки Ольга Бузова затеяла ремонт, который растянулся на несколько лет. В YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?» она призналась, что до сих пор не может въехать в новые апартаменты.

Звезда вместе с дизайнером разработала проект интерьеров с дорогостоящей отделкой. По словам артистки, она скрупулезно подходила к каждой комнате, чтобы каждая деталь в дизайне делала ее жилье комфортным и уютным.

Однако внимательная Бузова просчиталась со сметой. Когда ремонт начался, она поняла, что траты на материалы куда выше, чем она ожидала изначально. Много средств уходит на мрамор, из которого будет выполнена значительная часть отделки.

«Ремонт в моей квартире очень дорого обходится, потому что мрамор, в принципе, дорогой...», — поделилась Бузова.

Несмотря на дорогостоящий ремонт, певица не хочет отказываться от маленьких подарков себе любимой. Звезда продолжает заказывать платья на заказ и покупать ювелирные украшения. Общая стоимость образа артистки, в котором она появилась в шоу, составила более 2 миллионов рублей.

Ольга Бузова вошла в состав жюри дебютного сезона «X-Factor. Беларусь». Ее кандидатура тут же вызвала бурную дискуссию в Сети. Однако больше всех была удивлена Рита Дакота, чье место в шоу и заняла звезда «Дома-2».

 

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бузова дом-2 ремонт
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