Ольга Бузова пожаловалась на дорогостоящий ремонт квартиры из-за мраморной отделки

Москва, 29 мая. Певица Ольга Бузова затеяла ремонт в своей элитной недвижимости, но не рассчитала финансовые возможности. По дизайнерскому проекту, в квартире звезды «Дома-2» будет много мрамора.

Поющая телеведущая в 2019 году стала обладательницей элитной квартиры в Москве. Недвижимость артистка приобрела за 120 миллионов рублей. Сразу же после покупки Ольга Бузова затеяла ремонт, который растянулся на несколько лет. В YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?» она призналась, что до сих пор не может въехать в новые апартаменты.

Звезда вместе с дизайнером разработала проект интерьеров с дорогостоящей отделкой. По словам артистки, она скрупулезно подходила к каждой комнате, чтобы каждая деталь в дизайне делала ее жилье комфортным и уютным.

Однако внимательная Бузова просчиталась со сметой. Когда ремонт начался, она поняла, что траты на материалы куда выше, чем она ожидала изначально. Много средств уходит на мрамор, из которого будет выполнена значительная часть отделки.

«Ремонт в моей квартире очень дорого обходится, потому что мрамор, в принципе, дорогой...», — поделилась Бузова.

Несмотря на дорогостоящий ремонт, певица не хочет отказываться от маленьких подарков себе любимой. Звезда продолжает заказывать платья на заказ и покупать ювелирные украшения. Общая стоимость образа артистки, в котором она появилась в шоу, составила более 2 миллионов рублей.

Ольга Бузова вошла в состав жюри дебютного сезона «X-Factor. Беларусь». Ее кандидатура тут же вызвала бурную дискуссию в Сети. Однако больше всех была удивлена Рита Дакота, чье место в шоу и заняла звезда «Дома-2».