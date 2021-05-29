Первая группа сотрудников дипмиссии России покинула посольство в Праге

Прага, 29 мая. Часть работников российского посольства выехала из здания дипмиссии в чешской столице. Видео с места событий обнародовано в Сети.

В прошлом месяце Чехия объявила о выдворении 18 российских дипломатов из страны. Поводом послужили заявления первых лиц государства о «причастности» РФ к взрывам складов с боеприпасами семь лет назад. В ответ Москва решила выслать 20 сотрудников посольства республики в России.

На фоне антироссийских выпадов премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее призвал страны Евросоюза выслать хотя бы по одному дипломату РФ. С таким предложением политик выступил в рамках неформальной встречи ЕС.