Переворот в Мали всю неделю находился в центре внимания мировой прессы. Затяжной кризис и неспособность властей противостоять террористам привели к тому, что власть в стране взяли в руки военные. В стране прошли манифестации с российскими флагами, поскольку малийцы хотели бы получить помощь российских специалистов, как это случилось с ЦАР.

В подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Пятая республика» выясняем, как развивался кризис в Мали, у кого сейчас находится власть и как будут вести себя Франция и Россия.

Слушайте «ФАН повсюду»: Что происходит в Мали на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.