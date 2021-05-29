Культовый ситком «Друзья» мог получить другое название

Лос-Анджелес, 29 мая. Сценаристы культового сериала «Друзья» —Марта Кауффман и Дэвид Крэйн — практически сразу придумали название для ситкома, однако продюсеры настояли на более лаконичной версии.

Первый выпуск «Друзей» вышел 22 сентября 1994 года и сразу же покорил миллионы зрителей по всему миру. Сериал стал одним из самых значимых телевизионных проектов в истории. Даже спустя десятилетия ситком продолжают любить и пересматривать, а онлайн-сервисы приобретают права на показ за миллионы долларов.

Несколько дней назад на канале HBO Max вышел спецвыпуск, в котором фанаты увидели долгожданное воссоединение «Друзей». Серия получилась очень ностальгической: звезды ситкома Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер обсудили яркие моменты съемок и даже разыграли несколько эпизодов из сериала.

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Сценаристы Марта Кауффман и Дэвид Крэйну рассказали, что практически сразу придумали главное место для встречи персонажей — полюбившееся многим кафе. Поскольку эта локация практически сразу стала центральной в сюжете, то создатели думали назвать будущий ситком «Кафе «Бессонница»». Это название они позаимствовали у одной из популярных кофеен Нью-Йорка.

Однако на этапе препродакшена шоу сменило несколько названий — «Друзья как мы» и «Шестеро одиночек». Продюсеры ситкома настаивали, чтобы сериал носил более лаконичное и запоминающееся название. Так и появились легендарные «Друзья».

После выхода спецвыпуска британский журналист Пирс Морган обрушился с критикой на ситком. Бывший ведущий передачи «Доброе утро, Британия» через свой аккаунт в Twitter заявил, что не понимает всеобщего ажиотажа вокруг популярного сериала.