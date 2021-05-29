Тверские полицейские спасли 4-летнюю малышку, нуждающуюся в срочной операции

Тверь, 29 мая. Машина скорой помощи, перевозившая ребенка, сломалась по пути в больницу. Инспекторы ДПС на служебном автомобиле оперативно доставили девочку в медучреждение.

Инцидент произошел на 17-м километре автодороги Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна. К сотрудникам ДПС по Калининскому району обратился мужчина, в машине которого находились фельдшер скорой помощи с нуждающейся в операции девочкой.

Выяснилось, что медицинский автомобиль сломался при транспортировке ребенка из поселка Сандово. Малышку пересадили в попутную машину, но возникшие на дороге пробки мешали быстрой доставке маленько пациентки.

Заметив служебный пост, автомобилист обратился за помощью к госавтоинспекторам. Полицейские незамедлительно отреагировали на просьбу, посадили девочку в служебную машину и, включив сирену, оперативно доставили ее в больницу.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, благодаря поступку инспекторов малышка вовремя получила необходимую помощь. Теперь ее жизнь вне опасности.

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