Трек Butter группы BTS установил несколько рекордов Гиннесса

Лос-Анджелес, 29 мая. Участники популярной южнокорейской группы BTS установили несколько рекордов Гиннесса после выхода их нового англоязычного трека Butter, сообщается на сайте организации.

Клип на песню Butter, который вышел 21 мая, одновременно смотрели 3,9 млн пользователей YouTube. Ролик за первые сутки посмотрели более 108 млн раз, сейчас у клипа более 240 млн просмотров.

В Книге рекордов Гиннеса отмечается, что на цифровом сервисе Spotify за первые 24 часа Butter набрал боле 11 млн прослушиваний и загрузок, побив рекорд песни Эда Ширана и Джастина Бибера с композицией I dont care (10 977 млн прослушиваний).

В этом году группа BTS также может похвастаться четырьмя наградами Billboard Awards. Несмотря на мировую популярность, в Китае корейскому бойз-бэнду не рады. Участников группы вырезали из спецвыпуска «Друзей». Под цензуру также попали американские звезды Леди Гага и Джастин Бибер.