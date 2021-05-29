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29 мая 14:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:52
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
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Трек Butter группы BTS установил несколько рекордов Гиннесса

Общество
Трек Butter группы BTS установил несколько рекордов Гиннесса
wikipedia.org  /  Bulletproof7bts / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 29 мая. Участники популярной южнокорейской группы BTS установили несколько рекордов Гиннесса после выхода их нового англоязычного трека Butter, сообщается на сайте организации.

Клип на песню Butter, который вышел 21 мая, одновременно смотрели 3,9 млн пользователей YouTube. Ролик за первые сутки посмотрели более 108 млн раз, сейчас у клипа более 240 млн просмотров.

В Книге рекордов Гиннеса отмечается, что на цифровом сервисе Spotify за первые 24 часа Butter набрал боле 11 млн прослушиваний и загрузок, побив рекорд песни Эда Ширана и Джастина Бибера с композицией I dont care (10 977 млн прослушиваний).

В этом году группа BTS также может похвастаться четырьмя наградами Billboard Awards. Несмотря на мировую популярность, в Китае корейскому бойз-бэнду не рады. Участников группы вырезали из спецвыпуска «Друзей». Под цензуру также попали американские звезды Леди Гага и Джастин Бибер.

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группа bts гиннесс
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Все новости / Общество / Трек Butter группы BTS установил несколько рекордов Гиннесса
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