Политолог Злобин рассказал о действиях Вашингтона после завершения строительства «СП-2»

Москва, 29 мая. Завершение строительства «Северного потока — 2» не будет означать окончание политической борьбы, заявил российско-американский политолог Николай Злобин.

Вашингтон может предъявить требования по работе газопровода «Северный поток — 2» в любое время. Условия американской стороны могут осложнить и без того напряженную ситуацию с проектом, уточнил эксперт.

Власти США стремятся помешать строительству «СП-2», чтобы наладить отношения с Европой. Именно поэтому они дали обещание Германии не вводить ограничительные меры в отношении трубопровода.

Однако действия Вашингтона говорят об обратном. Министерство финансов Америки объявило о санкциях против 13 судов и 4 российских компаний, которые были причастны к строительству «СП-2».

Таким образом США предлагают Европе «пряник», а в отношении Москвы используют «кнут», подытожил Злобин.

Ранее польские власти потребовали у Германии выплатить компенсацию из-за строительства «СП-2». В Варшаве заявили, что республика «пострадала из-за газопровода».