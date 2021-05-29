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29 мая 16:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
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Политика
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Что не так с нашим спортом: ФАН выяснил, куда пропадают талантливые россияне

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:47
Спорт
Что не так с нашим спортом: ФАН выяснил, куда пропадают талантливые россияне
instagram.com  /  @kokorin9

Юниорский и молодежный спорт в России находится на достаточно высоком уровне развития. Талантливых молодых спортсменов в нашей стране огромное количество: практически во всех дисциплинах регулярно появляются ребята, которых принято считать будущими суперзвездами. Однако год проходит за годом, и сверхперспективная молодежь потихоньку пропадает с экранов спортивных радаров. К высотам профессионального спорта «выплывают» единицы, причем зачастую те, кого тренеры считали в лучшем случае перспективными середнячками. В причинах ситуации попытался разобраться корреспондент ФАН.

Начнем с футбола как самого популярного и во многом болезненного для российского болельщика спорта. В последние годы футболисты огорчают своих поклонников далеко не так часто, как раньше, но считать Россию футбольной страной пока откровенно рано. А между тем наши юниоры за последние 15 лет дважды побеждали на чемпионатах Европы —  достижение, о котором взрослая сборная может только мечтать. Увы, из тех ребят, кто тогда примерил золотые медали, многие не пробились на высший уровень. И это не нонсенс, а вполне привычная для России ситуация.

Проблема перехода из молодежного во «взрослый» спорт — ключевая для нашего футбола. Корень зла кроется в том, что на детском уровне слишком настойчиво требуют побед. 

«От детских тренеров ждут медалей и кубков, иначе им не видать премий и званий. Как итог: наставники набирают не самых талантливых, а самых крепких и быстроразвивающихся ребят. Они «затаптывают» всех соперников на детско-юношеских турнирах, но на взрослом уровне преимущества в «физике» уже нет, поэтому пробиться и не получается. А техничные ребята, которые развиваются медленно, вообще шансов в такой системе не имеют. В Европе все наоборот: там ключевая задача — чтобы ребята играли, победы не имеют значения. Но хочу сказать, что сейчас мы разворачиваемся в правильном направлении», — рассказал корреспонденту ФАН тренер московской футбольной школы Алексей Кучеренко.

Что не так с нашим спортом: ФАН выяснил, куда пропадают талантливые россияне
Федеральное агентство новостей  / 
Нападающий клуба Футбольной национальной лиги, пожелавший остаться неназванным, согласился с мнением тренера. Футболист отметил, что в России слишком много внимания уделяют физическим данным, хотя на первом месте должен быть талант.  

«Раньше на детских соревнованиях побеждали команды, где много «переписанных» игроков — тех, кто на самом деле старше разрешенного возраста. Сейчас ситуация намного лучше, но заточенность на победы остается бедой российского футбола. Могу сказать про себя: на юношеском уровне я был на хорошем счету, потому что был мощнее и выше большинства сверстников. Мне пророчили звездную карьеру, но, едва попав во взрослую команду Премьер-лиги, я понял, что серьезно уступаю иностранцам. У меня просто не было нужной техники, а физически они были уже не слабее меня», — подчеркнул футболист.

В хоккее, где российские позиции значительно прочнее, положение обстоит значительно лучше. Однако и в лучшей игре на льду существуют проблемы с подготовкой звездных игроков. Известный хоккейный агент Сергей Паремузов одной из причин видит низкий уровень детских тренеров. 

«Конечно, многим очень тяжело пробиваться в основные команды, ребята банально недостаточно подготовлены. Одна из проблем — резкое падение престижности работы детского тренера, сейчас такой профессии практически не существует. В СССР ситуация была совсем иной, нам нужно воспользоваться тем богатым опытом. Сейчас тренировать детей зачастую идет кто попало. Не получилась карьера, куда идти — естественно, в детские тренеры. Образования нет, знаний нет, свое имя без ошибок еле пишет — но идет учить молодое поколение. А ведь туда нельзя допускать непрофессионалов», — подчеркнул Паремузов.

Что не так с нашим спортом: ФАН выяснил, куда пропадают талантливые россияне
fhr.ru  / Официальный сайт Федерация Хоккея России
Баскетбольный тренер Олег Протапович уверен: с характером и талантом у российских игроков все в порядке. Но иногда у нас выдают слишком много авансов тем ребятам, которые еще ничего не показали. 

«У нас действительно много талантливых спортсменов, у которых хватает как мастерства, так и определенной спортивной наглости. Другое дело, что в СМИ принято выдавать громкие авансы тем, в ком профессионалы видят максимум середняков. Поэтому в итоге и кажется, будто у нас «не взлетели» десятки юных гениев. А на самом деле их было, условно говоря, два и один стал звездой. Это нормально», — заявил специалист. 

Конечно, журналисты любят добавлять красок и возвышать тех, кому еще рано считать себя будущей звездой. Но российскому детскому спорту, по мнению многих специалистов, пора окончательно уходить от нацеленности на результат. У нас зарплата тренера зачастую напрямую зависит от места, которое занимает его воспитанник, — это ненормально. Кубки и трофеи прекрасны в профессиональном спорте, а для детей и юношей главное — гармоничное развитие. В некоторых европейских странах голы вовсе не подсчитывают до определенного возраста, чтобы у тренера не было соблазна гнаться за медалями. Возможно, российскому спорту стоит взять на вооружение подобную тактику?

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футбол хоккей спорт баскетбол
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