Два человека погибли в результате схода селя в горах под Алма-Атой

Алма-Ата, 29 мая. Спасатели обнаружили трупы членов туристической группы, которые погибли при сходе селя в Туркестанской области.

Тела двух туристов были обнаружены спасателями в горном массиве недалеко от Алма-Аты. Кроме того, шестеро членов группы пострадали, а еще один числится пропавшим без вести.

Сотрудники МЧС нашли один труп в реке Угам, а второй — недалеко от одноименного поселения. Мужчины погибли из-за схода селя. Они являлись членами туристической группы, которая 21 мая отправилась в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.