Бизнесмен Евгений Чичваркин оценил перспективы деятельности команды Алексея Навального, которая не смогла организовать масштабное протестное движение и провести эффективную кампанию в его поддержку.

В эфире передачи «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы» предпринимателю напомнили, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже более 120 дней находится в исправительной колонии, где отбывает наказание по делу «Ив Роше».

Ведущий Алексей Венедиктов поинтересовался, что ждет Навального в сложившихся обстоятельствах и есть ли у него какие-либо варианты. Отвечая на вопрос, Чичваркин признался, что сейчас у него нет понимания, в каком именно направлении следует действовать, чтобы повлиять на ситуацию.

«Мой скептицизм растет. Мне его ужасно жалко. Я не понимаю, что мы еще можем сделать. Мы ждем каких-то сигналов от него, от его юристов и адвокатов. Если нужно будет о чем-то прокричать (а больше мы ничего не можем), то мы будем кричать», — заявил бизнесмен.

По его мнению, ближайшие соратники Навального, находящиеся за границей, «справляются как могут», сейчас им больше ничего не остается. Однако они так и не смогли вывести внушительное количество сторонников на улицы и добиться хоть какого-то результата. Как отмечает предприниматель, той массы людей, которые отметились на сайт-карте Навального перед митингами 21 апреля, недостаточно для масштабных протестных акций.

«Есть люди, которые поддержат, когда будет движ, и которые затихарились. И сколько их на самом деле, мы не знаем, но видим, что 400 тысяч после всего, что было, — это, конечно, не показатель. И критической массы для совсем серьезных протестов, к сожалению, нет», — уверен Чичваркин.

instagram.com / @tot_samy_chichvarkin

Судя по тому, как бизнесмен описал ситуацию, перспективы у руководителей проектов Навального — Леонида Волкова, Ивана Жданова, Марии Певчих и их менее именитых коллег — весьма сомнительные. Ни о каких сигналах от оппозиционера, упомянутых Чичваркиным, пока речи не идет, учитывая содержание последних публикаций главы ФБК в социальных сетях Навального. В настоящий момент осужденный оппозиционер рассказывает своим подписчикам лишь о «божественных праздничных завтраках» в виде хлеба с маслом и просит совета по поводу того, какие ему отпустить усы.

Исчерпывающая характеристика, которую дал Чичваркин команде ФБК, также свидетельствует об отсутствии каких-либо возможностей и ресурсов для протестных процессов. Очевидно, что соратники Навального не справились с поставленной задачей, завершив малочисленные уличные акции полным провалом. Как ранее заявлял Волков, организованных протестов в России больше не будет.

Федеральное агентство новостей /

Стоит также напомнить, что действия команды основателя ФБК привели к роспуску сети штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) и возможному признанию фонда экстремистской организацией. В связи с этим ранее Чичваркин советовал сторонникам оппозиционера, желающим продолжать оказывать финансовую поддержку его структурам, уезжать за границу, чтобы не попасть под действие российского законодательства, запрещающего спонсировать деятельность экстремистских организаций.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга