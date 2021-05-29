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29 мая 14:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:52
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
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Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
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Чичваркин не видит перспектив у движения в поддержку Навального

  /   Обновлено: 29 мая 2021 14:07
Общество
Чичваркин не видит перспектив у движения в поддержку Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Бизнесмен Евгений Чичваркин оценил перспективы деятельности команды Алексея Навального, которая не смогла организовать масштабное протестное движение и провести эффективную кампанию в его поддержку.

В эфире передачи «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы» предпринимателю напомнили, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже более 120 дней находится в исправительной колонии, где отбывает наказание по делу «Ив Роше».

Ведущий Алексей Венедиктов поинтересовался, что ждет Навального в сложившихся обстоятельствах и есть ли у него какие-либо варианты. Отвечая на вопрос, Чичваркин признался, что сейчас у него нет понимания, в каком именно направлении следует действовать, чтобы повлиять на ситуацию.

«Мой скептицизм растет. Мне его ужасно жалко. Я не понимаю, что мы еще можем сделать. Мы ждем каких-то сигналов от него, от его юристов и адвокатов. Если нужно будет о чем-то прокричать (а больше мы ничего не можем), то мы будем кричать», — заявил бизнесмен.

По его мнению, ближайшие соратники Навального, находящиеся за границей, «справляются как могут», сейчас им больше ничего не остается. Однако они так и не смогли вывести внушительное количество сторонников на улицы и добиться хоть какого-то результата. Как отмечает предприниматель, той массы людей, которые отметились на сайт-карте Навального перед митингами 21 апреля, недостаточно для масштабных протестных акций.

«Есть люди, которые поддержат, когда будет движ, и которые затихарились. И сколько их на самом деле, мы не знаем, но видим, что 400 тысяч после всего, что было, — это, конечно, не показатель. И критической массы для совсем серьезных протестов, к сожалению, нет», — уверен Чичваркин.

Чичваркин не видит перспектив у движения в поддержку Навального
instagram.com  / @tot_samy_chichvarkin

Судя по тому, как бизнесмен описал ситуацию, перспективы у руководителей проектов Навального — Леонида Волкова, Ивана Жданова, Марии Певчих и их менее именитых коллег — весьма сомнительные. Ни о каких сигналах от оппозиционера, упомянутых Чичваркиным, пока речи не идет, учитывая содержание последних публикаций главы ФБК в социальных сетях Навального. В настоящий момент осужденный оппозиционер рассказывает своим подписчикам лишь о «божественных праздничных завтраках» в виде хлеба с маслом и просит совета по поводу того, какие ему отпустить усы.

Исчерпывающая характеристика, которую дал Чичваркин команде ФБК, также свидетельствует об отсутствии каких-либо возможностей и ресурсов для протестных процессов. Очевидно, что соратники Навального не справились с поставленной задачей, завершив малочисленные уличные акции полным провалом. Как ранее заявлял Волков, организованных протестов в России больше не будет.

Чичваркин не видит перспектив у движения в поддержку Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Стоит также напомнить, что действия команды основателя ФБК привели к роспуску сети штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) и возможному признанию фонда экстремистской организацией. В связи с этим ранее Чичваркин советовал сторонникам оппозиционера, желающим продолжать оказывать финансовую поддержку его структурам, уезжать за границу, чтобы не попасть под действие российского законодательства, запрещающего спонсировать деятельность экстремистских организаций.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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навальный фбк нко чичваркин
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Все новости / Общество / Чичваркин не видит перспектив у движения в поддержку Навального
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