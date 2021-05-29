Создатель легендарной серии видеоигр Syberia Сокаль скончался после болезни

Брюссель, 29 мая. Бельгийский художник и создатель игр Бенуа Сокаль скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщило издательство Microids.

Геймдизайнер Бенуа Сокаль ушел из жизни в 66 лет. В течение последних лет он боролся с тяжелой болезнью.

Сокаль создал первую часть Syberia в 2002 году — в США ее сразу же признали лучшей приключенческой игрой года. Сиквелы культового квеста вышли в 2004 и 2017 году.

В течение последних месяцев жизни Сокаль работал над очередной частью игры — Syberia: The World Before.

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