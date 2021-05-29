Киев, 29 мая. Основная часть населения Украины говорит на русском языке. Он более популярен в стране, заявил историк из Киева Александр Каревин.

Представители радикальных убеждений недовольны, что на территории государства используют русский язык. Однако на Украине есть жители, которые хотят говорить только на нем, уточнил эксперт.

Радикалы настаивают на насильственной украинизации, подчеркнул Александр Каревин. Молодое поколение прогибается, ему приходится приспосабливаться.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал о главной фобии президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, главу государства «трясет от всего русского».