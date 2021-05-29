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29 мая 14:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:53
Происшествия
Оперативные службы стянули к дому на Ключевой из-за мужчины с ружьем
14:52
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
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Историк Каревин рассказал о популярности русского языка на Украине

Политика
Историк Каревин рассказал о популярности русского языка на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Киев, 29 мая. Основная часть населения Украины говорит на русском языке. Он более популярен в стране, заявил историк из Киева Александр Каревин.

Представители радикальных убеждений недовольны, что на территории государства используют русский язык. Однако на Украине есть жители, которые хотят говорить только на нем, уточнил эксперт.

Радикалы настаивают на насильственной украинизации, подчеркнул Александр Каревин. Молодое поколение прогибается, ему приходится приспосабливаться.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал о главной фобии президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, главу государства «трясет от всего русского».

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украина язык каревин
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