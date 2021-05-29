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29 мая 14:55
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новостей
14:52
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
14:12
Политика
Первая группа сотрудников дипмиссии России покинула посольство в Праге
Все новости

Зеленский готовит население Украины к масштабной войне

Армия
Зеленский готовит население Украины к масштабной войне
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает милитаризацию страны, увеличивая военный бюджет и численность вооруженных сил.

Согласно новому указу Зеленского, с 2022 года Украина значительно повысит расходы на оборону. Большая часть денег будет потрачена на закупку вооружений и военной техники за рубежом. Кроме того, 25 мая украинский лидер внес на рассмотрение Верховной рады два законопроекта, которые предполагают увеличение численности Вооруженных сил Украины, а также создание «национального сопротивления» с привлечением батальонов территориальной обороны, которые будут укомплектованы участниками националистических организаций, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в настоящее время Украина тратит большую часть военного бюджета на закупки вооружений. Только в нынешнем году ВСУ должны получить шесть самолетов, 40 беспилотных авиационных комплексов, более 60 бронемашин разных типов, около 320 автомобилей, а также 2,7 тысячи приборов разведки и наблюдения.

Кроме того, в ближайшее время США передадут Киеву 80 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82. Также Киев заказал у Польши 150 парашютных систем AD-95, у Дании — контрбатарейные радиолокаторы MFTR-2100/39, у Литвы — комплексы радиоэлектронной борьбы EDM4S-UA. Из Словакии привезут две бронемашины разминирования Bozena-4 и Bozena-5. Все это свидетельствует о том, что Зеленский взял курс на милитаризацию Украины и готовит население страны к масштабной войне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что военная поддержка со стороны НАТО превращает Украину в милитаристский неконтролируемый режим, который в будущем может представлять опасность для всей Европы, передает сайт 360tv.ru.

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украина зеленский война
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