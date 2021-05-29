Зеленский готовит население Украины к масштабной войне

Москва, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает милитаризацию страны, увеличивая военный бюджет и численность вооруженных сил.

Согласно новому указу Зеленского, с 2022 года Украина значительно повысит расходы на оборону. Большая часть денег будет потрачена на закупку вооружений и военной техники за рубежом. Кроме того, 25 мая украинский лидер внес на рассмотрение Верховной рады два законопроекта, которые предполагают увеличение численности Вооруженных сил Украины, а также создание «национального сопротивления» с привлечением батальонов территориальной обороны, которые будут укомплектованы участниками националистических организаций, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в настоящее время Украина тратит большую часть военного бюджета на закупки вооружений. Только в нынешнем году ВСУ должны получить шесть самолетов, 40 беспилотных авиационных комплексов, более 60 бронемашин разных типов, около 320 автомобилей, а также 2,7 тысячи приборов разведки и наблюдения.

Кроме того, в ближайшее время США передадут Киеву 80 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82. Также Киев заказал у Польши 150 парашютных систем AD-95, у Дании — контрбатарейные радиолокаторы MFTR-2100/39, у Литвы — комплексы радиоэлектронной борьбы EDM4S-UA. Из Словакии привезут две бронемашины разминирования Bozena-4 и Bozena-5. Все это свидетельствует о том, что Зеленский взял курс на милитаризацию Украины и готовит население страны к масштабной войне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что военная поддержка со стороны НАТО превращает Украину в милитаристский неконтролируемый режим, который в будущем может представлять опасность для всей Европы, передает сайт 360tv.ru.