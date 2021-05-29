Специалисты Росприроднадзора обнаружили масляное пятно в Черном море у Туапсе

Краснодар, 29 мая. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали масляное пятно в Черном море у Туапсе. В настоящее время его обрабатывают сорбентом.

Последствия разлива нефтепродуктов в Туапсе обнаружены почти в 800 метрах от берега. Масляное пятно площадью 30 на 150 метров пытаются устранить сорбентом.

О случившемся сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По предварительным данным, нефтепродукты могли попасть в воду в результате незаконной врезки из глубоководного выпускного канализационного коллектора. По факту происшествия возбуждено административное дело в отношении муниципального предприятия «ЖКХ города Туапсе».

Это уже второй инцидент за последние несколько дней. Так, 25 мая в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море. Масляное пятно находилось на расстоянии около 800 м от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора, сообщал ФАН. По факту происшествия было возбуждено административное дело.