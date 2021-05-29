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29 мая 14:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:52
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
14:12
Политика
Первая группа сотрудников дипмиссии России покинула посольство в Праге
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Ученые обнаружили яйцо вымершего карликового эму

Общество
Ученые обнаружили яйцо вымершего карликового эму
pixabay.com

Канберра, 29 мая. На острове Кинг, рядом с побережьем Австралии, научные сотрудники обнаружили яйцо вымершего вида карликового эму.

В мире насчитывалось всего несколько видов карликовых эму. Но во времена прибытия белых колонистов в Австралию весь вид этих необычных птиц вымер. Причиной тому послужило истощение пищевых ресурсов, сообщает Planet Today, информацию о находке опубликовало издание Biology Letters.

Яйцо хорошо сохранилось как внутри, так и снаружи. Это дало возможность исследовать зародыш вымершего вида птицы более детально и сравнить его с другими видами. По размерам самого эмбриона удалось установить, что яйцо было крупным. Благодаря этому плод может оставаться под скорлупой длительное время и рождаться на свет намного более сформированным в сравнении с другими видами птиц.

С каждым годом все больше животных попадают в Красную книгу, и не нужно забывать про братьев наших меньших. Так, полицейские Приморского края спасли дальневостосточного кота и енота-альбиноса.

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австралия яйцо эму
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