Ученые обнаружили яйцо вымершего карликового эму

Канберра, 29 мая. На острове Кинг, рядом с побережьем Австралии, научные сотрудники обнаружили яйцо вымершего вида карликового эму.

В мире насчитывалось всего несколько видов карликовых эму. Но во времена прибытия белых колонистов в Австралию весь вид этих необычных птиц вымер. Причиной тому послужило истощение пищевых ресурсов, сообщает Planet Today, информацию о находке опубликовало издание Biology Letters.

Яйцо хорошо сохранилось как внутри, так и снаружи. Это дало возможность исследовать зародыш вымершего вида птицы более детально и сравнить его с другими видами. По размерам самого эмбриона удалось установить, что яйцо было крупным. Благодаря этому плод может оставаться под скорлупой длительное время и рождаться на свет намного более сформированным в сравнении с другими видами птиц.

С каждым годом все больше животных попадают в Красную книгу, и не нужно забывать про братьев наших меньших. Так, полицейские Приморского края спасли дальневостосточного кота и енота-альбиноса.