Мамедов готовится занять пост аудитора Счетной палаты

Москва, 29 мая. Зампред комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов в скором времени займет должность аудитора Счетной палаты.

Для официального назначения требуется соответствующее представление главы государства. Документ сейчас ожидают в Совфеде. Вместе с ним президент должен утвердить досрочную отставку Михаила Меня с вышеуказанной должности.

Кадровые изменения планируется завершить в начале следующей недели. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

Ранее кадровые корректировки провел президент Нигерии Мохаммад Бухари. По его распоряжению генерал-майор Фарук Яхай был назначен на пост начальника штаба армии.