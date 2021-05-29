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29 мая 14:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:52
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
14:12
Политика
Первая группа сотрудников дипмиссии России покинула посольство в Праге
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Рэпер Machine Gun Kelly затмил всех на красной дорожке необычным маникюром

Шоу-бизнес
Рэпер Machine Gun Kelly затмил всех на красной дорожке необычным маникюром
Global Look Press  /  Ron Adar/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 29 мая. Американский хип-хоп исполнитель Machine Gun Kelly появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии с необычным маникюром в виде длинных «когтей».

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии iHeart Radio Music Awards. Рэпер Machine Gun Kelly посетил мероприятие вместе со своей избранницей, актрисой Меган Фокс. Звезда «Трансформеров» выбрала для мероприятия сексуальный розовый комбинезон с впечатляющим декольте. Однако все внимание досталось ее спутнику Machine Gun Kelly.

Возлюбленный актрисы появился на красной ковровой в серебристых шортах-бермудах, пиджаке молочного цвета и водолазке. Самой эффектной деталью его образ стал маникюр. На руках рэпера красовались длинные заостренные накладные ногти, которые больше напоминают когти. Machine Gun Kelly опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото с премии, которые тут же принялись бурно обсуждать подписчики.

Пользователи Сети обругали рэпера за странный маникюр, отметив, что это просто позор. Многие в комментариях сравнили «когти» хип-хоп исполнителя с перчаткой Фредди Крюгер — одного из популярных героев ужастиков.

«Звонил Фредди Крюгер, он хочет вернуть свои когти»;

«А как он ходит в туалет с этими ногтями?»;

«Его наряд и ногти можно было бы понять, если бы он был подростком», — возмутились они.

Рэпер не первый раз эпатирует публику своим внешним видом. Его возлюбленная Меган Фокс тоже известна своей любовью к необычным и порой странным вещам. Так, звезда подарила Machine Gun Kelly «кровавое» украшение, которое шокировало многих его поклонников.

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мода голливуд стиль маникюр меган фокс Machine Gun Kelly
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Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер Machine Gun Kelly затмил всех на красной дорожке необычным маникюром
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