Рэпер Machine Gun Kelly затмил всех на красной дорожке необычным маникюром

Лос-Анджелес, 29 мая. Американский хип-хоп исполнитель Machine Gun Kelly появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии с необычным маникюром в виде длинных «когтей».

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии iHeart Radio Music Awards. Рэпер Machine Gun Kelly посетил мероприятие вместе со своей избранницей, актрисой Меган Фокс. Звезда «Трансформеров» выбрала для мероприятия сексуальный розовый комбинезон с впечатляющим декольте. Однако все внимание досталось ее спутнику Machine Gun Kelly.

Возлюбленный актрисы появился на красной ковровой в серебристых шортах-бермудах, пиджаке молочного цвета и водолазке. Самой эффектной деталью его образ стал маникюр. На руках рэпера красовались длинные заостренные накладные ногти, которые больше напоминают когти. Machine Gun Kelly опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото с премии, которые тут же принялись бурно обсуждать подписчики.

Пользователи Сети обругали рэпера за странный маникюр, отметив, что это просто позор. Многие в комментариях сравнили «когти» хип-хоп исполнителя с перчаткой Фредди Крюгер — одного из популярных героев ужастиков.

«Звонил Фредди Крюгер, он хочет вернуть свои когти»; «А как он ходит в туалет с этими ногтями?»; «Его наряд и ногти можно было бы понять, если бы он был подростком», — возмутились они.

Рэпер не первый раз эпатирует публику своим внешним видом. Его возлюбленная Меган Фокс тоже известна своей любовью к необычным и порой странным вещам. Так, звезда подарила Machine Gun Kelly «кровавое» украшение, которое шокировало многих его поклонников.