Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска

Москва, 29 мая. Действия Латвии в отношении Белоруссии говорят об интеллектуальном состоянии политический элит республики, заявил политолог Олег Неменский в беседе с журналистами.

Во время представления участников чемпионата мира по хоккею в Риге вместо белорусского флага подняли бело-красно-белый, который принадлежит противникам официального Минска. Белоруссия назвала это актом государственного вандализма и объявил латвийских дипломатов персонами нон грата.

Неменский охарактеризовал жест в Риге как «глупую акцию», которая не была согласована с властями республики. По словам политолога, отношения Белоруссии и Латвии дойдут до жестких экономических санкций. Они повлияют негативно на обе стороны.

Ранее стало известно, что Рига высылает из страны посла и всех сотрудников диппредставительства Белоруссии. Власти республики потребовали покинуть страну в течение семи дней.