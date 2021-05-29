КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ

Москва, 29 мая. Гражданин РФ обратился с жалобой в Конституционный суд страны. По мнению заявителя, его права были серьезно нарушены, с крупным штрафом он категорически не согласен.

Автор жалобы в 2014 году оформил перевод почти 616 тысяч долларов со своего счета на имя отца в другом банке. Родственник деньги не получил, они были заблокированы. Заявитель выяснил, что банк-получатель оказался под американскими санкциями. Перевод осуществлялся через финансовую организацию в США.

Россиянин пытался добиться возврата денег от своего банка. По его мнению, сотрудники организации должны были знать о санкциях и возможных проблемах. Суд не поддержал истца. Только через пару лет ему удалось добиться от американской стороны возврата средств. Банк из США согласился перевести деньги только в Лондон, сообщало ТАСС.

После транзакции ФНС возбудила в отношении заявителя административное дело. Налоговая инспекция считает, что он совершил незаконную валютную операцию в обход своих счетов. В качестве наказания для гражданина назначен штраф в 31 миллион рублей.

Группа лиц обвиняется в незаконном выводе из России 126 миллиардов рублей. Прокуратура направила дело в суд, сообщал ФАН.