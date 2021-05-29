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новостей
13:25
Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
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Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой

Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 29 мая. Американская актриса Меган Маркл до начала романтических отношений с принцем Гарри узнала, что ее родственники были тесно связаны с королевской семьей.

В 2015 году звезда сериала «Форс-мажоры» ездила на Мальту, чтобы установить свою родословную. Она выяснила, что ее прапрапрабабушка Мэри Берд была королевской кухаркой в Виндзорском замке. Имя женщины значилось среди сотрудников Королевского двора в 1856 году, сообщает издание Express.co.uk.

По некоторой информации, члены королевской семьи отказались от услуг Мэри Берд, потому что та уделяла личной жизни больше внимания, чем своей работе. Позднее она вышла замуж за британского офицера Тома Берда, с которым в 1862 году переехала на Мальту.

На острове у супругов появились дети, а спустя 20 лет после смерти мужа Мэри Берд перебралась в Нью-Гэмпшир. Одна из дочерей кухарки стала прапрабабушкой Меган Маркл. Узнав историю своей семьи, будущая герцогиня Сассекская предпочла ее скрыть. Она ни словом не обмолвилась о родственнице при знакомстве с принцем Гарри.

Ранее близкая подруга Меган Маркл Линдси Джилл Рот поделилась снимком со своей свадьбы. На фото герцогиня помогает ей с макияжем и подбадривает перед церемонией бракосочетания.

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королевская семья маган маркл кухарка
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Все новости / Шоу-бизнес / Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
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