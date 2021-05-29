Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой

Лос-Анджелес, 29 мая. Американская актриса Меган Маркл до начала романтических отношений с принцем Гарри узнала, что ее родственники были тесно связаны с королевской семьей.

В 2015 году звезда сериала «Форс-мажоры» ездила на Мальту, чтобы установить свою родословную. Она выяснила, что ее прапрапрабабушка Мэри Берд была королевской кухаркой в Виндзорском замке. Имя женщины значилось среди сотрудников Королевского двора в 1856 году, сообщает издание Express.co.uk.

По некоторой информации, члены королевской семьи отказались от услуг Мэри Берд, потому что та уделяла личной жизни больше внимания, чем своей работе. Позднее она вышла замуж за британского офицера Тома Берда, с которым в 1862 году переехала на Мальту.

На острове у супругов появились дети, а спустя 20 лет после смерти мужа Мэри Берд перебралась в Нью-Гэмпшир. Одна из дочерей кухарки стала прапрабабушкой Меган Маркл. Узнав историю своей семьи, будущая герцогиня Сассекская предпочла ее скрыть. Она ни словом не обмолвилась о родственнице при знакомстве с принцем Гарри.

Ранее близкая подруга Меган Маркл Линдси Джилл Рот поделилась снимком со своей свадьбы. На фото герцогиня помогает ей с макияжем и подбадривает перед церемонией бракосочетания.