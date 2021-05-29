Наша суперзвезда: Павел Деревянко поделился воспоминаниями об Александре Абдулове

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды воспоминаниями о любимце публики поделился в беседе с ФАН актер театра и кино Павел Деревянко.

По словам собеседника, ему не раз доводилось встречаться со звездой на съемочной площадке.

«Тогда я только окончил институт, был совсем зеленым. У нас состоялись две встречи. Одна из них достаточно серьезная — у Павла Лунгина в сериале «Дело о «Мертвых душах». Там участвовало много звезд. Александр Абдулов играл Ноздрева — рыжего неуемного барина, который сек, орал. Бакенбарды рыжие, халаты — это все его было. Такая у него натура была — барская, сибаритская, громкая, цыганская. Широкого размаха человек!» — рассказал артист.

Павел Деревянко также вспомнил о совместной работе с народным любимцем в сериале «Ледниковый период».

«Вторая история — детектив. Мы с Маратом Башаровым играли его [героя Абдулова] подчиненных. Частенько сидели у него в вагончике, могли чайку попить с коньячком», — поведал собеседник ФАН.

Global Look Press / Russian Look

В завершение он рассказал, каким ему запомнился кумир миллионов.

«Самые лучшие впечатления! Он — наша суперзвезда! Он был хорошим, веселым, громким человеком. Профессионалом. Знал, что ему нужно и как это получить. Конечно же, я всегда любил смотреть фильмы с его участием», — подытожил актер.

Ранее в беседе с ФАН о своей работе с Александром Абдуловым рассказал актер Владимир Ильин.