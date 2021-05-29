Наша суперзвезда: Павел Деревянко поделился воспоминаниями об Александре Абдулове

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29 мая 14:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:47
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
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Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
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«Могли чайку попить с коньячком»: Деревянко рассказал о совместной работе с Абдуловым

  /   Обновлено: 29 мая 2021 13:58
Шоу-бизнес
«Могли чайку попить с коньячком»: Деревянко рассказал о совместной работе с Абдуловым
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды воспоминаниями о любимце публики поделился в беседе с ФАН актер театра и кино Павел Деревянко.

По словам собеседника, ему не раз доводилось встречаться со звездой на съемочной площадке.

«Тогда я только окончил институт, был совсем зеленым. У нас состоялись две встречи. Одна из них достаточно серьезная — у Павла Лунгина в сериале «Дело о «Мертвых душах». Там участвовало много звезд. Александр Абдулов играл Ноздрева — рыжего неуемного барина, который сек, орал. Бакенбарды рыжие, халаты — это все его было. Такая у него натура была — барская, сибаритская, громкая, цыганская. Широкого размаха человек!» — рассказал артист.

Павел Деревянко также вспомнил о совместной работе с народным любимцем в сериале «Ледниковый период».

«Вторая история — детектив. Мы с Маратом Башаровым играли его [героя Абдулова] подчиненных. Частенько сидели у него в вагончике, могли чайку попить с коньячком», — поведал собеседник ФАН.

Наша суперзвезда: Павел Деревянко поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
Global Look Press  / Russian Look

В завершение он рассказал, каким ему запомнился кумир миллионов.

«Самые лучшие впечатления! Он — наша суперзвезда! Он был хорошим, веселым, громким человеком. Профессионалом. Знал, что ему нужно и как это получить. Конечно же, я всегда любил смотреть фильмы с его участием», — подытожил актер.

Ранее в беседе с ФАН о своей работе с Александром Абдуловым рассказал актер Владимир Ильин.

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деревянко абдулов
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Все новости / Шоу-бизнес / «Могли чайку попить с коньячком»: Деревянко рассказал о совместной работе с Абдуловым
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