Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года

Сочи, 29 мая. Интерес россиян к жилью в Сочи за последние два года вырос на 70%, а средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 200 тысяч рублей, следует из данных ЦИАН.

Спрос на сочинские квартиры увеличился более чем в 1,5 раза относительно показателя 2019 года, отметил руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По итогам апреля текущего года интерес в категории первичного жилья вырос в 2,3 раза в годовом исчислении, а на вторичное жилье спрос вырос в три раза, заявил руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«Спрос на приобретение дач, домов, коттеджей и таунхаусов в регионе вырос в 1,8 раза (апр. 2021 г. к апр. 2020 г.)», — передает слова эксперта «Газета.Ru».

Стоимость квадратного метра в Сочи за год увеличилась на 24%. Попов уверен, что подорожание продолжится — пока ежемесячный темп равен 3%.

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» открыл новые направления с Дальнего Востока и Урала в Сочи. Первый рейс из Хабаровска — Boeing 767-300 вместимостью 290 пассажиров состоялся 27 мая.

Порядка двух миллиардов рублей будет выделено на третий этап модернизации набережной сочинского пляжа «Ривьера». В частности, планируется возвести мост для пешеходов протяженностью 50 метров через реку Сочи, сообщает INFOX.