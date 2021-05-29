Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками

Лос-Анджелес, 29 мая. Актеры Мэттью Перри и Кортни Кокс, сыгравшие одну из самых запоминающихся экранных пар — Чендлера и Монику — в культовом сериале «Друзья», оказались дальними родственниками.

В легендарном ситкоме герои Мэттью Перри и Кортни Кокс прошли путь от соседей по дому до супружеской пары. Фанаты шоу надеялись, что между звездами и в самом деле есть романтические отношения. Несмотря на то, что ожидания поклонников не оправдались, актеров действительно связывают не только многолетнее сотрудничество и дружба.

На сайте MyHeritage, который посвящен генеалогии, провели настоящее расследование. Оказалось, что Мэттью Перри и Кортни Кокс являются дальними родственниками. Предки актеров поженились 500 лет назад, поэтому звезд сериала «Друзья» можно считать братом и сестрой в 11 колене. Как отметили исследователи, несколько экспертов досконально изучили родословные актеров, поэтому уверены в родственных Кокс и Перри.

В четверг, 27 мая, поклонники увидели долгожданное воссоединение «Друзей». Выпуск получился очень ностальгическим. Звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер собрались вместе в знаменитых декорациях, чтобы вспомнить интересные истории со съемок и поделиться своими эмоциями. Так, фанаты узнали, что между Швиммером и Энистон были чувства и вне кадра. Актер признался, что был «по уши» влюблен в коллегу, как и его персонаж в ситкоме.