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29 мая 13:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:25
Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
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Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками

Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
Global Look Press  /  Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net

Лос-Анджелес, 29 мая. Актеры Мэттью Перри и Кортни Кокс, сыгравшие одну из самых запоминающихся экранных пар — Чендлера и Монику — в культовом сериале «Друзья», оказались дальними родственниками.

В легендарном ситкоме герои Мэттью Перри и Кортни Кокс прошли путь от соседей по дому до супружеской пары. Фанаты шоу надеялись, что между звездами и в самом деле есть романтические отношения. Несмотря на то, что ожидания поклонников не оправдались, актеров действительно связывают не только многолетнее сотрудничество и дружба.

На сайте MyHeritage, который посвящен генеалогии, провели настоящее расследование. Оказалось, что Мэттью Перри и Кортни Кокс являются дальними родственниками. Предки актеров поженились 500 лет назад, поэтому звезд сериала «Друзья» можно считать братом и сестрой в 11 колене. Как отметили исследователи, несколько экспертов досконально изучили родословные актеров, поэтому уверены в родственных Кокс и Перри.

В четверг, 27 мая, поклонники увидели долгожданное воссоединение «Друзей». Выпуск получился очень ностальгическим. Звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер собрались вместе в знаменитых декорациях, чтобы вспомнить интересные истории со съемок и поделиться своими эмоциями. Так, фанаты узнали, что между Швиммером и Энистон были чувства и вне кадра. Актер признался, что был «по уши» влюблен в коллегу, как и его персонаж в ситкоме.

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голливуд сериал друзья
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Все новости / Общество / Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
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