Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца

Москва, 29 мая. Звезда сериалов «Нежность» и «Грозный» Евгений Цыганов редко делится снимками из семейного архива, но решил сделать исключение ради старшего сына Никиты.

Евгений Цыганов — отец восьмерых детей, семерых наследников ему родила первая жена Ирина Леонова. Актер опубликовал в Instagram фото с повзрослевшим сыном Никитой, которому в этом году исполнилось 14 лет.

«С самым строгим зрителем», — написал Цыганов.

И звездный отец, и сын перед постановкой «Дон Жуан» выглядят немного скучающими. Поклонники заметили, что Никита унаследовал яркую внешность Цыганова.

«Гордость отца, когда сын похож на него. Пусть Никита будет таким же талантливым, как вы, Евгений»; «Как похожи с сыном! Только у папы взгляд усталый»; «Двое из ларца одинаковы с лица», — отреагировали пользователи в комментариях.

Когда Ирина Леонова была беременна седьмым ребенком, Цыганов закрутил роман с коллегой Юлией Снигирь. После расставания с женой он переехал к актрисе, которая позднее родила ему сына Федора. Мальчику в этом году исполнилось 5 лет, он взял все лучшее от своих родителей.