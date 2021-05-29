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29 мая 13:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:25
Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
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Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца

Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
Кадр из фильма «Территория»

Москва, 29 мая. Звезда сериалов «Нежность» и «Грозный» Евгений Цыганов редко делится снимками из семейного архива, но решил сделать исключение ради старшего сына Никиты.

Евгений Цыганов — отец восьмерых детей, семерых наследников ему родила первая жена Ирина Леонова. Актер опубликовал в Instagram фото с повзрослевшим сыном Никитой, которому в этом году исполнилось 14 лет.

«С самым строгим зрителем», — написал Цыганов.

И звездный отец, и сын перед постановкой «Дон Жуан» выглядят немного скучающими. Поклонники заметили, что Никита унаследовал яркую внешность Цыганова.

«Гордость отца, когда сын похож на него. Пусть Никита будет таким же талантливым, как вы, Евгений»;

«Как похожи с сыном! Только у папы взгляд усталый»;

«Двое из ларца одинаковы с лица», — отреагировали пользователи в комментариях.

Когда Ирина Леонова была беременна седьмым ребенком, Цыганов закрутил роман с коллегой Юлией Снигирь. После расставания с женой он переехал к актрисе, которая позднее родила ему сына Федора. Мальчику в этом году исполнилось 5 лет, он взял все лучшее от своих родителей.

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дети снигирь цыганов
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Все новости / Шоу-бизнес / Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
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