Стивен Сигал подготовил новый закон для России. События дня

Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства Власти Колумбии вводят войска в Кали. Безопасность в третьем крупнейшем городе страны усилят дополнительный семитысячный контингент полиции и армейские подразделения. Поводом для принятия экстренных мер стало тройное убийство. Разъяренная толпа расправилась с полицейским, застрелившим двух протестующих. В Кали, как и в ряде других колумбийских мегаполисов, на протяжении месяца не утихают массовые беспорядки. В ходе столкновений с правоохранителями в стране погибли не менее 50 человек. Раненых — более 2000 граждан. Бурю негодования вызвала попытка правительства президента Ивана Дуке провести налоговую реформу, которая бы ударила по наименее защищенным слоям общества.

Новый штамм коронавируса выявили во Вьетнаме Невские Новости / Анна Карпова Очередную вариацию коронавируса обнаружили во Вьетнаме. Соответствующее сообщение сделали в министерстве здравоохранения страны. Разновидность возбудителя COVID-19 имеет характеристики уже существующих британского и индийского штаммов. Вьетнамская мутация гораздо заразнее своих «собратьев» и легко передается по воздуху. Однако пока наибольшую опасность для мира представляет южноафриканский штамм. По оценке исследователей из Института естественных наук и медицины в немецком Ройтлингене, вырабатываемые антитела после заражения этим видом коронавируса оказались наименее эффективны. Ученые планируют выяснить, насколько южноафриканский штамм снижает уровень защиты от вакцинации.

Актер Стивен Сигал подготовил свой первый закон для РФ kremlin.ru / пресс-служба президента РФ «Король боевиков» Стивен Сигал разработал свой первый закон для нашей страны. Американский актер, получивший несколько лет назад российское гражданство, пожелал вступить в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Разработанные звездой Голливуда поправки ужесточают статьи Уголовного кодекса об экологических преступлениях. Инициатива киноактера может стать одним из ключевых проектов партии на предстоящих выборах в Госдуму. Свой закон Сигал представит на первом заседании палаты депутатов «Справедливой России — За правду» в Москве. На этом же съезде актер планирует официально стать однопартийцем известного писателя и общественного деятеля Николая Старикова.