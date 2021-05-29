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Политика
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Все новости
29 мая 14:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:47
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
14:12
Политика
Первая группа сотрудников дипмиссии России покинула посольство в Праге
Все новости

Стивен Сигал подготовил новый закон для России. События дня

ФАН-ТВ
Стивен Сигал подготовил новый закон для России. События дня
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства

Власти Колумбии вводят войска в Кали. Безопасность в третьем крупнейшем городе страны усилят дополнительный семитысячный контингент полиции и армейские подразделения. Поводом для принятия экстренных мер стало тройное убийство. Разъяренная толпа расправилась с полицейским, застрелившим двух протестующих. В Кали, как и в ряде других колумбийских мегаполисов, на протяжении месяца не утихают массовые беспорядки. В ходе столкновений с правоохранителями в стране погибли не менее 50 человек. Раненых — более 2000 граждан. Бурю негодования вызвала попытка правительства президента Ивана Дуке провести налоговую реформу, которая бы ударила по наименее защищенным слоям общества.

Новый штамм коронавируса выявили во Вьетнаме

Стивен Сигал подготовил новый закон для России. События дня
Невские Новости  / Анна Карпова

Очередную вариацию коронавируса обнаружили во Вьетнаме. Соответствующее сообщение сделали в министерстве здравоохранения страны. Разновидность возбудителя COVID-19 имеет характеристики уже существующих британского и индийского штаммов. Вьетнамская мутация гораздо заразнее своих «собратьев» и легко передается по воздуху. Однако пока наибольшую опасность для мира представляет южноафриканский штамм. По оценке исследователей из Института естественных наук и медицины в немецком Ройтлингене, вырабатываемые антитела после заражения этим видом коронавируса оказались наименее эффективны. Ученые планируют выяснить, насколько южноафриканский штамм снижает уровень защиты от вакцинации.

Актер Стивен Сигал подготовил свой первый закон для РФ

Стивен Сигал подготовил новый закон для России. События дня
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

«Король боевиков» Стивен Сигал разработал свой первый закон для нашей страны. Американский актер, получивший несколько лет назад российское гражданство, пожелал вступить в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Разработанные звездой Голливуда поправки ужесточают статьи Уголовного кодекса об экологических преступлениях. Инициатива киноактера может стать одним из ключевых проектов партии на предстоящих выборах в Госдуму. Свой закон Сигал представит на первом заседании палаты депутатов «Справедливой России — За правду» в Москве. На этом же съезде актер планирует официально стать однопартийцем известного писателя и общественного деятеля Николая Старикова.

Правила получения загранпаспортов изменятся в России

Стивен Сигал подготовил новый закон для России. События дня
pixabay.com  / 

МВД внесло изменения в некоторые правила выдачи загранпаспортов. Отныне получить этот документ смогут все россияне, а также граждане нашей страны, проживающие за рубежом — для этого их обяжут приехать в Россию. Сроки выдачи не изменились. Получение загранпаспорта по месту прописки происходит в течение месяца, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Стивен Сигал подготовил новый закон для России. События дня
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