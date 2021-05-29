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новостей
13:25
Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
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Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»

Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
Global Look Press  /  Svancara Petr/CTK

Киев, 29 мая. Российский политолог Сергей Марков указал на малограмотность и провинциальность Украины из-за ее безрассудного мышления, передает «Украина.ру».

По словам политолога, украинское руководство безрассудно считает, что санкции против «СП-2» — это санкции в отношении России. Американский лидер Джо Байден преследует политические интересы своей страны. С помощью санкций против строительства «Северного потока — 2» он планирует ослабить конкурентоспособность Германии. При этом российское государство никаким образом не связано с деятельностью США.

«Вообще идея о том, что санкции против «Северного потока — 2» — это санкции против России, — проявление малограмотности и провинциальности в духе Украины, которой кажется, что страны и корпорации думают только про нее. Эти санкции прежде всего направлены против Германии», — сообщил Марков.

Он также отметил, что в интересах Соединенных Штатов побудить Германию стать потребителем более дорогого газа. Таким образом Берлин будет зависеть от США.

Кроме этого Марков сообщил, что американский лидер Байден планирует улучшить политические отношения с Евросоюзом, чтобы повысить экономические показатели страны.

Сообщалось, что ограничительные действия в отношении «Северного потока — 2» не принесли положительных результатов для Вашингтона. Тем более, что строительство магистрального газопровода близится к завершению. Поэтому США признали данный факт и отказались от ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» стал фактором польской программы по созданию АЭС.

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украина россия сша сп-2 Северный поток — 2
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Все новости / Политика / Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
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