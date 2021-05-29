Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»

Киев, 29 мая. Российский политолог Сергей Марков указал на малограмотность и провинциальность Украины из-за ее безрассудного мышления, передает «Украина.ру».

По словам политолога, украинское руководство безрассудно считает, что санкции против «СП-2» — это санкции в отношении России. Американский лидер Джо Байден преследует политические интересы своей страны. С помощью санкций против строительства «Северного потока — 2» он планирует ослабить конкурентоспособность Германии. При этом российское государство никаким образом не связано с деятельностью США.

«Вообще идея о том, что санкции против «Северного потока — 2» — это санкции против России, — проявление малограмотности и провинциальности в духе Украины, которой кажется, что страны и корпорации думают только про нее. Эти санкции прежде всего направлены против Германии», — сообщил Марков.

Он также отметил, что в интересах Соединенных Штатов побудить Германию стать потребителем более дорогого газа. Таким образом Берлин будет зависеть от США.

Кроме этого Марков сообщил, что американский лидер Байден планирует улучшить политические отношения с Евросоюзом, чтобы повысить экономические показатели страны.

Сообщалось, что ограничительные действия в отношении «Северного потока — 2» не принесли положительных результатов для Вашингтона. Тем более, что строительство магистрального газопровода близится к завершению. Поэтому США признали данный факт и отказались от ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» стал фактором польской программы по созданию АЭС.