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29 мая 13:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:25
Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
Все новости

Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине

Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 29 мая. Властям западных стран и ряду международных организаций следует обратить внимание на набирающую обороты проблему свободы слова на Украине, заявили в российском МИД.

Вместе этого иностранные партнеры продолжают разводить демагогию вокруг ситуации в Белоруссии. Представители Совета Европы и ОБСЕ, а также других правозащитных объединений, тратят силы в сферах, которые находятся вне их компетенции, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В это время на Украине не прекращаются случаи применения физической силы и угроз в сторону журналистов, а совсем недавно с поддержкой Киева стали закрываться телеканалы и блокироваться информационные ресурсы в Сети.

«Так, представители этих структур дружно и во весь голос озаботились посадкой лайнера в Минске и задержанием гражданина Республики Беларусь, объявленного белорусской стороной в розыск», — отметила дипломат.

Ранее самолет компании Ryanair запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за возможного минирования судна. В ходе проверки опасность не подтвердилась. Рейсом летел Роман Протасевич, один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Молодого человека задержали.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусскую авиакомпанию «замочили» после инцидента с самолетом. Он сказал об этом на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

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белоруссия захарова запад
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