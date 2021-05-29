Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине

Москва, 29 мая. Властям западных стран и ряду международных организаций следует обратить внимание на набирающую обороты проблему свободы слова на Украине, заявили в российском МИД.

Вместе этого иностранные партнеры продолжают разводить демагогию вокруг ситуации в Белоруссии. Представители Совета Европы и ОБСЕ, а также других правозащитных объединений, тратят силы в сферах, которые находятся вне их компетенции, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В это время на Украине не прекращаются случаи применения физической силы и угроз в сторону журналистов, а совсем недавно с поддержкой Киева стали закрываться телеканалы и блокироваться информационные ресурсы в Сети.

«Так, представители этих структур дружно и во весь голос озаботились посадкой лайнера в Минске и задержанием гражданина Республики Беларусь, объявленного белорусской стороной в розыск», — отметила дипломат.

Ранее самолет компании Ryanair запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за возможного минирования судна. В ходе проверки опасность не подтвердилась. Рейсом летел Роман Протасевич, один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Молодого человека задержали.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусскую авиакомпанию «замочили» после инцидента с самолетом. Он сказал об этом на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.