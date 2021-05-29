Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 13:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
Все новости
29 мая 13:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
Все новости

РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам

  /   Обновлено: 29 мая 2021 13:15
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
Пресс-служба ОЖД

Москва, 29 мая. Мультимодальный маршрут из Москвы, Петербурга и Петрозаводска запустят на остров Валаам. Организатором выступило ОАО «РЖД».

В рамках этого маршрута будет использован как водный, так и железнодорожный транспорт. Пассажиры смогут проехать на пригородных поездах и скоростных суднах «Метеор». Для удобства граждан расписание водного транспорта будет состыковано с расписанием поездов, прибывающих и отправляющихся в Сортавалу.

Те, кто захочет отправиться в такую поездку, смогут оформить единый проездной документ, сообщили в пресс-службе РЖД. Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на «Метеор» можно на сайте ОАО «РЖД». Оформление проездных документов возможно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
Пресс-служба ОЖД  / 

Карелия — это один из регионов РФ, пользующийся огромным спросом среди граждан, желающих отдохнуть по программе кэшбека. К тому же популярностью пользуется и Алтай.

Вернуться назад

ржд туризм валаам
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 109184 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 67636 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 64284 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 54775 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 38364 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Общество / РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
Рейтинг@Mail.ru