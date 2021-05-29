РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам

Москва, 29 мая. Мультимодальный маршрут из Москвы, Петербурга и Петрозаводска запустят на остров Валаам. Организатором выступило ОАО «РЖД».

В рамках этого маршрута будет использован как водный, так и железнодорожный транспорт. Пассажиры смогут проехать на пригородных поездах и скоростных суднах «Метеор». Для удобства граждан расписание водного транспорта будет состыковано с расписанием поездов, прибывающих и отправляющихся в Сортавалу.

Те, кто захочет отправиться в такую поездку, смогут оформить единый проездной документ, сообщили в пресс-службе РЖД. Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на «Метеор» можно на сайте ОАО «РЖД». Оформление проездных документов возможно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

Пресс-служба ОЖД /

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