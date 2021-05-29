Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине

Киев, 29 мая. Стремление перевести украинский язык на латиницу наблюдалось еще в XX веке. Сейчас такие попытки также предпринимаются, заявил киевский историк Александр Каревин.

По словам эксперта, украинский язык считается государственным на территории страны. Его расценивают в качестве ключевой составляющей формирования национальной идентичности. Украинский язык пытаются внедрить везде, параллельно отказываясь от русского, против которого настроены радикалы.

«Постепенно это тоже делается, но тоже черепашьими темпами. Например, букву «н» все чаще пытаются изобразить в латинской графике», — рассказал историк.

Александр Каревин добавил, что подобная ситуация наблюдалась во времена украинизации в 20-е годы прошлого столетия. Сейчас народ Украины, как и в то время, пытаются оторвать от России, приучая население к латинскому алфавиту. Английский еще не стал государственным языком в стране только потому, что большая часть граждан его не знает. Однако евроинтеграция Киева постепенно ведет к такому развитию событий, заключил эксперт.

Насильственная украинизация вызывает все больше сопротивления со стороны Юго-Востока Украины. Так, на днях Николаевский горсовет отказался признавать утратившим силу закон о придании русскому языку статуса регионального.