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29 мая 13:26
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13:24
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Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
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Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине

Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 мая. Стремление перевести украинский язык на латиницу наблюдалось еще в XX веке. Сейчас такие попытки также предпринимаются, заявил киевский историк Александр Каревин.

По словам эксперта, украинский язык считается государственным на территории страны. Его расценивают в качестве ключевой составляющей формирования национальной идентичности. Украинский язык пытаются внедрить везде, параллельно отказываясь от русского, против которого настроены радикалы.

«Постепенно это тоже делается, но тоже черепашьими темпами. Например, букву «н» все чаще пытаются изобразить в латинской графике», — рассказал историк.

Александр Каревин добавил, что подобная ситуация наблюдалась во времена украинизации в 20-е годы прошлого столетия. Сейчас народ Украины, как и в то время, пытаются оторвать от России, приучая население к латинскому алфавиту. Английский еще не стал государственным языком в стране только потому, что большая часть граждан его не знает. Однако евроинтеграция Киева постепенно ведет к такому развитию событий, заключил эксперт.

Насильственная украинизация вызывает все больше сопротивления со стороны Юго-Востока Украины. Так, на днях Николаевский горсовет отказался признавать утратившим силу закон о придании русскому языку статуса регионального.

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украина Киев язык
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