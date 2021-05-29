Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе

Ереван, 29 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает возможным размещение российских военнослужащих на границе его страны с Азербайджаном.

Пашинян заявил, что пограничники из РФ смогут контролировать рубежи между Арменией и Азербайджаном в случае отвода войсковых подразделений обоих соседних государств, который надлежит осуществить одновременно.

Ранее и. о. премьер-министра Армении отметил, что Россия является главным партнером его страны в плане обеспечения ее безопасности и территориальной целостности.