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29 мая 13:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
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Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой

Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
фото пресс-службы Главного Управления МЧС России по Тульской области  / 

Тула, 29 мая. Госавтоинспекция региона ведет работу по выяснению обстоятельств ДТП со смертельным исходом. Около двух часов ночи на 233 километре автодороги М2 «Крым» участниками происшествия стали три транспортных средства.

По предварительной версии полицейских, микроавтобус Citroen Jumper сначала врезался в припаркованный грузовик MAN, а затем столкнулся с автомобилем Сhevrolet Сruze  .

«В результате ДТП скончалась женщина 1969 года рождения. Восемь человек с различными повреждениями доставлены в медицинские учреждения. Все они находились в салоне микроавтобуса. Среди пострадавших четверо детей. После осмотра медиками в областной детской клинической больнице они отпущены на амбулаторное лечение», — рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы органов внутренних дел устанавливают причины и детали случившегося.

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тульская область смертельное дтп
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