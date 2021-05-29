Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой

Тула, 29 мая. Госавтоинспекция региона ведет работу по выяснению обстоятельств ДТП со смертельным исходом. Около двух часов ночи на 233 километре автодороги М2 «Крым» участниками происшествия стали три транспортных средства.

По предварительной версии полицейских, микроавтобус Citroen Jumper сначала врезался в припаркованный грузовик MAN, а затем столкнулся с автомобилем Сhevrolet Сruze .

«В результате ДТП скончалась женщина 1969 года рождения. Восемь человек с различными повреждениями доставлены в медицинские учреждения. Все они находились в салоне микроавтобуса. Среди пострадавших четверо детей. После осмотра медиками в областной детской клинической больнице они отпущены на амбулаторное лечение», — рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы органов внутренних дел устанавливают причины и детали случившегося.