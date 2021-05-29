Ношеную одежду и обувь бесплатно раздадут нуждающимся в Пензе

Пенза, 29 мая. Ежегодная благотворительная вещевая ярмарка пройдет в областном центре в начале июня. С ее помощью организаторы планируют помочь нуждающимся семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Традиционно мероприятие будет организовано на площади перед храмом во имя преподобного Серафима Саровского. Бывшие в употреблении одежда и обувь принимаются настоятелями церкви от благотворителей и волонтеров на протяжении целого года, чтобы потом обрести новых владельцев.

На ярмарке будут представлены как взрослые, так и детские вещи. Опыт прошлых лет показывает, что подобные акции пользуются немалым спросом среди горожан, нуждающихся в материальной поддержке.

serafim-penza.cerkov.ru / Официальный сайт храма во имя преподобного Серафима Саровского

Вещевая ярмарка пройдет 6 июня на улице Клары Цеткин, 61. Раздавать одежду и обувь организаторы планируют с 9:00 до 12:00.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские чиновники могут сменить служебные автомобили на такси. Необычный эксперимент призван сократить расходы городского бюджета.