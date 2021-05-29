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29 мая 19:27
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новостей
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
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Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
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Ношеную одежду и обувь бесплатно раздадут нуждающимся в Пензе

Общество
Ношеную одежду и обувь бесплатно раздадут нуждающимся в Пензе
pixabay.com  / 

Пенза, 29 мая. Ежегодная благотворительная вещевая ярмарка пройдет в областном центре в начале июня. С ее  помощью организаторы планируют помочь нуждающимся семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Традиционно мероприятие будет организовано на площади перед храмом во имя преподобного Серафима Саровского. Бывшие в употреблении одежда и обувь принимаются настоятелями церкви от благотворителей и волонтеров на протяжении целого года, чтобы потом обрести новых владельцев. 

На ярмарке будут представлены как взрослые, так и детские вещи. Опыт прошлых лет показывает, что подобные акции пользуются немалым спросом среди горожан, нуждающихся в материальной поддержке.  

Ношеную одежду и обувь бесплатно раздадут нуждающимся в Пензе
serafim-penza.cerkov.ru  / Официальный сайт храма во имя преподобного Серафима Саровского

Вещевая ярмарка пройдет 6 июня на улице Клары Цеткин, 61. Раздавать одежду и обувь организаторы планируют с 9:00 до 12:00.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские чиновники могут сменить служебные автомобили на такси. Необычный эксперимент призван сократить расходы городского бюджета. 

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россия пенза одежда пензенская область бесплатно вещи
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